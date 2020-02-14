2020個人化行動科技主要趨勢：行動網站、5G成主流

▲Adobe認為，個人化行動科技趨勢對於企業至關重要。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱倢芯／台北報導

Adobe近期釋出了《AI in Personalization》最新調查報告，報告中顯示，全球有超過三分之一的企業已在其兼容手機或行動裝置的網站（行動網站）為客戶提供個人化體驗。該報告指出緊貼最新的個人化行動科技趨勢對於企業至關重要。且企業要為未來個人化行動科技趨勢做準備，諸如5G等新興科技將在不久的將來改變消費者的行動體驗，Adobe建議企業在計劃未來時可關注這些重要趨勢。

Adobe認為，只要了解消費者的需求，並在他們經常使用的行動裝置提供個人化體驗，品牌就能把握趨勢。以下是 Adobe 預見的趨勢：

行動網站更為重要

根據 Adobe Digital Insights（ADI）的調查，相對於桌上電腦，更多消費者以行動裝置瀏覽零售商的網站。預計至2022年年底，零售商一半以上的收入將來自流動裝置。因此，企業應為流動裝置的個人化體驗預備足夠的資源。

行動網站成為SEO排名的關鍵

去年Google調整搜尋結果排名的方法，進行網絡爬蟲時將優先排列兼容行動裝置的網站，這意味著他們已將行動網站放在SEO最優先、最重要的考慮。此外，企業亦應特別關注本地SEO的排名，因為Google發現在過去兩年，「在哪裡購買」和「離我最近」在行動裝置的搜尋頻率增長超過兩倍。

個人化建議的需求大增

Accenture指出63％的消費者尋求個人化的建議，並期望企業知道他們的購物方式和喜好。

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另外，針對企業未來應該要做好準備的個人化行動科技，Adobe則是認為：

5G將成為主流

今年將會是 5G急速發展的一年。各地行動服務營運商將相繼推出5G服務，亦有更多的智慧型手機生產商推出支援5G服務的手機型號。Strategy Analytics的研究指出，未來五年5G智慧型手機將佔智慧型手機總銷量的一半。品牌應確保其設計的個人化體驗充分發揮5G的優勢，領導潮流。

虛擬世界漸成現實

消費者在虛擬世界的社交互動愈來愈頻繁，隨之期望企業能為他們提供更多的虛擬體驗。隨著Facebook Horizon在2020年正式推出，個人化虛擬實景（VR）體驗以及個人化廣告的需求亦將隨之增加。

公眾螢幕將變得個人化

企業將有愈來愈多的機會為消費者提供個人化體驗，或許將來冰箱門上的螢幕可依據消費者的喜好顯示不同的廣告，或當飢餓的消費者走近自動販賣機時會獲得推薦的點心訊息。對於那些決心於現在和未來都跟上主流的品牌來說，密切關注行動科技的最新趨勢是極為重要的。