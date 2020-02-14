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台股收盤上漲23點　收11,815點越過月線

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（14）日呈現狹幅震盪，雖盤中短暫翻黑，但後皆力守在11,800點之上，終場收在11,815點，上漲23點或0.2%，成交量1116.75億元。

電子三雄今日皆在平盤附近徘迴，台積電（2330）收在平盤335元；股王大立光（3008）也以平盤4820元作收；鴻海（2317）收84.9元、小漲0.2%。

請繼續往下閱讀...

權值股漲跌互見，台塑化（6505）、台化（1326）、中華電（2412）、聯發科（2454）收黑，南亞（1303）收於平盤，台塑（1301）、國泰金（2882）分別上漲0.42%、0.12%。

觀察類股表現，今日以電子零組件、資訊服務、貿易百貨等類股表現較突出，類股指數漲幅在1%以上，造紙、電機、觀光、橡膠類股也相對較強；航運、汽車等類股則較弱勢。

法人指出，美股在連續幾天上漲之後轉為漲跌互見，有些消息像是美國新增華為商業秘密盜竊指控，高通搶下三星與小米5G訂單等，都影響了多方追價意願。在台股部分，因MSCI調降台股在亞洲除日本指數以及新興市場指數的權重，讓電子權值股陷入整理，也讓大盤呈量縮整理格局。

法人預期，台股從低點反彈經過兩周，技術面、籌碼面、訊息面等多方都有點步步為營，加上量能未出來，指數短線上會在月、季線附近震盪整理。比較強勢會在OTC，因中小型個股反彈幅度落後大盤一點，有機會再做補漲，投資人可以留意中小型個股營收相關利多消息。

對於台股後市觀察，法人表示，目前疫情影響有點利空鈍化，台股主要在反應美國科技指數的表現，以及企業公布營收與第一季的營運展望消息。後續觀察重點會在企業公布的營收表現；另外，產業龍頭公司對第一季的展望，若心態上偏向正面，對股價也會有所激勵。

法人指出，台股若要續漲，成交量要上來，目前OTC表現相對較強，也是因其成交量明顯遞增。目前大盤成交量較低，電子股的量能也呈現萎縮，下周觀察重點可留意在電子股成交量是否放大，若大盤成交量也來到1400、1500億元左右，就有機會再帶動一波走勢。

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