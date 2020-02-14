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威士特丹號417人「篩檢陰性」下船　柬埔寨總理手捧鮮花迎接

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▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）早上6時左右親自來到施努亞市迎接，郵輪威士特丹號（Westerdam）的乘客。（圖／路透）

▲柬埔寨總理洪森（Hun Sen）早上6時左右親自來到施努亞市，迎接郵輪威士特丹號（Westerdam）的乘客。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

郵輪威士特丹號（Westerdam）於13日上午停靠柬埔寨施努亞市（Sihanoukville），船上1455名乘客與802名船員接受新冠病毒篩檢以後，全部呈現陰性，其中417名旅客已經下船，今（14）日將到首都金邊（Phnom Penh）的機場搭機回家。總理洪森（Hun Sen）親自來到港口，捧著鮮花迎接。他表示，雖然柬埔寨窮困，仍會與國際社會站在一起解決問題，「真正的疾病是恐懼與歧視。」

威士特丹號13日早上停靠施努亞市的港口，當時船上20人出現胃痛與類似流感症狀等不適現象，乘客因此不被允許登陸，幸好全體人員篩檢結果都呈現陰性，其中417人今日下船。警察在現場確保安全與秩序，23名醫師駐守港口，針對乘客進行最後的體溫掃描檢測。

施努亞市副市長辛尼斯（Mang Sineth）表示，264名乘客今日上午啟程，另外153名旅客預計晚間搭乘直航班機前往吉隆坡（Kuala Lumpur）。他說，市政府正持續協助機票事宜，15日應該會有更多旅客離開，但這必須交由郵輪公司安排決定。

▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）早上6時左右親自來到施努亞市迎接，郵輪威士特丹號（Westerdam）的乘客。（圖／路透）

▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）早上6時左右親自來到施努亞市迎接，郵輪威士特丹號（Westerdam）的乘客。（圖／路透）

▲洪森表示，即使船上有確診病患，他也會允許郵輪盡速停靠。（圖／路透）

《高棉時報》（Khmer Times）報導，洪森（Hun Sen）早上6時左右來到現場，迎接即將回家的417名乘客。他提到，雖然柬埔寨是個貧窮的國家，但仍會參與國際社會，解決區域與全球問題，「最可怕的疾病就是恐懼與歧視。」

洪森表示，即使船上有病患，也會允許郵輪盡速停靠，「難道我們要讓這些病患死在船上，然後把遺體丟進海裡嗎？」他認為，「現在不是恐怖或恐懼的時候，是讓我們展現堅定對抗（新冠病毒）的時刻。我們怎麼能夠談論著尊重人權，卻又不尊重那些生命呢？」

▲▼威士特丹號（MS Westerdam）。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪威士特丹號（MS Westerdam）。（圖／達志影像／美聯社）

威士特丹號2月1日從香港出發，受疫情影響更改行程，但卻遭日本、台灣、泰國等五處港口拒絕停靠，成為「海上人球」，12日終於獲得柬埔寨允許，13日上午停靠施亞努市。

►威士特丹號2200人「受測全部陰性」　上午開始下船！2台籍旅客可返台

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