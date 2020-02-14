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貝佐斯加速賣股！近兩周售出共計1230億元亞馬遜持股

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▲▼Jeff Bezos,貝佐斯,亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

國外媒體Inc報導，亞馬遜的執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在過去的11天裡，出售近41億美元（約新台幣1230億元）的亞馬遜持股。根據美國證券交易委員會（SEC）的檔案顯示，貝佐斯上週五又出售了價值近5.8億美元（約新台幣174億元）的股票。

從一月底開始，貝佐斯陸續出售亞馬遜持股，上周合計售出了22.3億美元的股票。早在2017年和2016年，他已開始大量賣股；近年來加快處分，去年8月出售價值約28億美元的亞馬遜股票。

請繼續往下閱讀...

貝佐斯曾表示，他每年將出售約10億美元的亞馬遜持股，投資自己的太空探索公司「Blue Origin」，期盼能將火箭送入太空，最終能為人們在火星方面的探索發揮作用；另外，他在2018年9月發起「Day One Fund」基金組織，為低收入社區提供教育服務，解決無家可歸問題。

據國外媒體報導，去年11月，Day One Fund捐了9850萬美元（約新台幣29.56億元）給32個團體。

貝佐斯的私生活也倍受關注。根據《紐約郵報》的報導，近期他與新女友桑切斯（Lauren Sanchez）一起在洛杉磯物色豪宅；彭博也報導，貝佐斯在去年11月的紐約拍賣會上買下兩件藝術品，不過或許也有其他慈善用途，或超越他現有投資的計畫。
 

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