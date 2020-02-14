張綱維條款鬆綁　6大泛公股銀工會鬆口氣　僅華銀工會未達標

▲全金聯今日召開記者會支持張綱維條款再修正。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

全國金融聯合工會（全金聯）今（14）日召開記者會，支持金管會再修正張綱維條款，讓持有該公司股票2000張也可以擔任委託書徵求人，根據了解，在六大泛公股銀中只有華銀工會只有1700張，還未達標外其餘達標。

金管會再度修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第5條規定（俗稱張綱維條款），未來少數股東想要擔任徵求人，必須要持有繼續持股一年以上的股票，達該公司持股的千分之五以上，或者是持有該公司的股票2,000張以上。而最原始的版本，僅為800張以上可就可以，但是為了避免類似遠航董事長張綱維透過七家投資公司徵求，以持股未達5%擔任三信商銀的董事，躲避金管會的審查。

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全金聯今日由泛公股銀的六大工會，包含合庫銀行、兆豐銀行、彰銀、第一銀、台企銀與華南銀等共同主持。由於張綱維事件，金管會刪除持該公司股票800張的條件，必須要千分之五以上才能擔任委託書徵求人，使得泛公股銀的工會無法擔任徵求人，以兆豐銀來說，必須要花20億元才能擔任、彰銀要花11億元才有機會，讓勞工失去監督公司的經營的機會。

金管會再修正張綱維條款後，增加2000張的選項，昨（13）日正式預告期滿，預計3月會上路。工會強調，希望不要再緩衝期，讓今年的股東會就可以適用。六大泛公股銀行，合庫工會持有3000多張、彰銀4600張、台企銀工會3700張、兆豐銀也有2000張～3000張、華銀工會則僅有1700張、一銀工會則持有4、5000張，其中彰銀與合庫今年有董監改選，格外引人注目。

全金聯理事長鄭木欽表示，金管會雖然想要「防止張綱維們」但是卻使得工會無法參與董事會的運作；肯定金管會調整之後，金管會還可以以行政的力量調查背後的「資金來源」、防止張綱維們復辟，而是立意良善股東與張綱維們競爭，所以「不會劣幣驅逐良幣」。

▼遠航董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）