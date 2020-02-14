威士特丹號通過檢疫爆出歡呼聲　柬埔寨總理親送玫瑰致意

▲威士特丹號終於在柬埔寨靠岸，該國宣布所有船員及乘客從14日上午開始進行下船撤離程序。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者范姜士航／綜合報導

受新冠肺炎（COVID-19）影響，威士特丹號郵輪(MS Westerdam)在停泊日本港口失敗後，在海上漂流將近兩周後，終於在柬埔寨獲准停靠，船上掛病號的人員經檢測後全部呈陰性，終於獲准下船，振奮的消息傳到船上，船艙內發出陣陣的歡呼聲，對此柬埔寨官方宣布，所有船員及乘客從14日上午開始進行下船撤離程序，並會協助旅客辦理免簽作業。

根據《路透社》報導，荷美航運公司(Holland America)旗下載有1,455名乘客和802名船員的威士特丹號郵輪，之前曾傳出有旅客發燒的症狀，讓日本、菲律賓及泰國擔心可能有新冠肺炎疫情，拒絕該船入港，而台灣也拒絕部分旅客下船觀光，而關島也以無法同時檢疫過多人數而拒絕靠港，在經歷2周的海上漂流後，終於在柬埔寨獲准停靠。

柬埔寨在郵輪靠港後，馬上派出衛生部醫療人員登船，在生病的患者身上採樣，並在14日宣布確認全數為新冠肺炎陰性後，全船皆獲准下船，柬埔寨總理洪森親自下車並發送玫瑰花束向乘客致意，來自美國的遊客表示，「為了表示我們的讚賞，我和我的妻子給了他一些巧克力」。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞讚揚柬埔寨的讓郵輪停靠，並表示，「這是一個很好的例子，WHO一直都在所呼籲的國際團結」。而另一位76歲的美籍遊客告訴路透社，「船員讓我們保持了良好的情緒，我沒有壓力，我很放鬆」。據了解，自14日起大多數的乘客通過入境手續後即可下船，並從柬埔寨首都金邊搭乘包機回國。