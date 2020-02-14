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斷訊風暴NCC邀喝咖啡　林冠羽：只想斷訊北都是別有居心

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▲▼北都數位有線電視（圖／北都提供）
▲北都數位有線電視21日有斷訊危機（圖／北都提供）

記者陳世昌／台北報導

因授權費爭議，台北市北都有線電視即將於21日零時起，被東森電視、緯來電視13個頻道斷訊，約有10萬收視戶受影響，北都因而緊急向蔡英文總統、NCC等單位陳情。據了解，NCＣ已排定17日邀雙方「喝啡啡」，可能會以「抗疫」需要，道德勸說雙方顧及大眾權益暫勿斷訊。

北都董事長林冠羽表示，爲了表示願意給付的誠意，北都已經在法院提存107、108年頻道授權費，而全台其他系統台都還沒有支付108年頻道授權費，「試問為什麼代理商大享只想要斷訊北都？顯然是別有居心。」

據了解，目前大享要求的107年頻道授權費達4700百萬元，而北都目前在法院提存金額約3500百萬元。

日前NCC代理主委陳耀祥針對斷訊風波，再次道德勸說喊話表示，現在是全民防疫期間，NCC都要徵用頻道了，防疫期間最好不要斷訊，萬一造成防疫漏洞，大家都承擔不起！

▲▼東森電視、來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）
▲東森電視、來電視去年預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）

NCC官員表示，北都與大享的爭議調處已失敗，目前正等待北都提出13個頻道的更換申請案，如果北都提出，會請大享配合作業，不會在21日立即斷訊。但北都表示，因為找不到可以替換的頻道，所以不會提出頻道異動申請案。NCC則說仍會盡力協調雙方避免斷訊。

北都預計2月21日被斷訊的13個頻道

緯來6頻道
緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

請繼續往下閱讀...

東森7頻道
東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞、東森幼幼台、東森洋片台、東森戲劇台

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