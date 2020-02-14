讓證據說話！　菲律賓衛生部：將定新規實施旅行禁令

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

中央社／記者陳妍君馬尼拉14日專電

菲律賓衛生部長杜克今天說，菲國將制定規範以實施「基於證據」的旅行禁令，防堵2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延。

杜克（Francisco Duque III）上午接受DZMM電台訪問表示，在跨部門抗疫特別小組決定是否解除對台旅行禁令前，菲律賓衛生部將提交台灣和其他國家的2019年冠狀病毒疾病的病例數據。

杜克說：「之後，我們希望制定標準或參數來判斷哪些國家應該或不應該被包括在禁令中，如此一來我們將更加以證據為依據。」

為防止2019年冠狀病毒疾病疫情擴散，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2日發布指示，禁止菲律賓人前往中國及其特別行政區，另外，14天內曾赴上述區域的外籍人士不得入境菲國。

但菲律賓衛生部10日突然宣布，這道指示也涵蓋台灣，因為世界衛生組織（WHO）把台灣歸列在中國疫區之下。隨後，菲律賓移民局、民航委員會（CAB）相繼宣布對台旅行禁令生效。

菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）昨天說，只要對菲國人民健康的危險存在，「禁令就在那裡」；菲律賓將視事態發展，決定是否仍把台灣涵蓋在禁令中。（編輯：周永捷）