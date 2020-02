還在肚子裡就知拍照要看鏡頭　英國媽媽照超音波秒笑噴

▲懷孕20週的喬希望這張超音波照能在18年後做為寶寶的生日卡片。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者簡立宇/綜合報導

英國34歲的健身教練喬(Jo Greer)在懷孕20週時到醫院進行產檢,當所有人全神貫注盯著超音波螢幕時,赫然發現肚子裡的小寶寶轉過頭來,正巧和螢幕前的喬對上眼,讓她忍不住笑噴。

根據《太陽報》,喬在普利茅斯(Plymouth)是有名的健身教練,她在懷孕20週時到當地醫院進行產檢,正當他們拍攝超音波照片時,小寶寶轉過頭來看著鏡頭,於是他們除了側面照,也有了寶寶的「正臉照」。助產士表示,「這種情況十分罕見。」

喬表示,「這真的很有趣,我們幾乎笑到流眼淚。」她打算把這張照片放在小寶寶18歲的生日卡片上。她把照片分享在facebook上並表示,「我覺得應該沒有人看過這樣的超音波照片,已經很多人按讚加留言了。」





