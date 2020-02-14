還在肚子裡就知拍照要看鏡頭　英國媽媽照超音波秒笑噴

▲懷孕20週的喬希望這張超音波照能在18年後做為寶寶的生日卡片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

英國34歲的健身教練喬（Jo Greer）在懷孕20週時到醫院進行產檢，當所有人全神貫注盯著超音波螢幕時，赫然發現肚子裡的小寶寶轉過頭來，正巧和螢幕前的喬對上眼，讓她忍不住笑噴。

根據《太陽報》，喬在普利茅斯（Plymouth）是有名的健身教練，她在懷孕20週時到當地醫院進行產檢，正當他們拍攝超音波照片時，小寶寶轉過頭來看著鏡頭，於是他們除了側面照，也有了寶寶的「正臉照」。助產士表示，「這種情況十分罕見。」

喬表示，「這真的很有趣，我們幾乎笑到流眼淚。」她打算把這張照片放在小寶寶18歲的生日卡片上。她把照片分享在facebook上並表示，「我覺得應該沒有人看過這樣的超音波照片，已經很多人按讚加留言了。」



