　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

還在肚子裡就知拍照要看鏡頭　英國媽媽照超音波秒笑噴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲肚子,懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲懷孕20週的喬希望這張超音波照能在18年後做為寶寶的生日卡片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

英國34歲的健身教練喬（Jo Greer）在懷孕20週時到醫院進行產檢，當所有人全神貫注盯著超音波螢幕時，赫然發現肚子裡的小寶寶轉過頭來，正巧和螢幕前的喬對上眼，讓她忍不住笑噴。

根據《太陽報》，喬在普利茅斯（Plymouth）是有名的健身教練，她在懷孕20週時到當地醫院進行產檢，正當他們拍攝超音波照片時，小寶寶轉過頭來看著鏡頭，於是他們除了側面照，也有了寶寶的「正臉照」。助產士表示，「這種情況十分罕見。」

喬表示，「這真的很有趣，我們幾乎笑到流眼淚。」她打算把這張照片放在小寶寶18歲的生日卡片上。她把照片分享在facebook上並表示，「我覺得應該沒有人看過這樣的超音波照片，已經很多人按讚加留言了。」

 

ET快訊
快訊／菲律賓撤回了！確定解除對台灣旅行禁令
「黃千千」又來了！狂訂熊貓20單美食　全送空地沒人要
即／日遊客跳傘「人傘分離」墜落南投樹林！尋獲時已身亡
日本列第一級旅遊警示　網「爆退票潮」：班機頻繁憂防疫漏洞
快訊／菲律賓可望解除對台灣旅行禁令　傳稍後發表聲明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

武漢孕婦被傳染　住院17天康復出院「30週胎兒發育正常」

情緒躁動、記憶衰退...缺「鎂」恐出現4症狀　一圖秒懂5類食物補充

奈及利亞武裝份子夜襲奪30命　擄走孕婦還火燒18輛車

快訊／菲律賓撤回了！　確定解除對台灣旅行禁令

武漢老翁高燒「死前3hrs才等到病床」　婦咳血住院苦等治療

她慘遭分屍器官沖下水道　警見「剝皮遺體」倒臥地上…照片隔天刊登各大報！

不科學！43歲辣媽曬母女比基尼照　網驚呼：是雙胞胎吧

東京一新冠肺炎確診者曾参加百人新年會　會後多人發燒

新冠肺炎衝擊新加坡經濟「程度遠超SARS」　李顯龍：恐陷入衰退

快訊／菲律賓可望解除對台灣旅行禁令　傳稍後發表聲明

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

潘瑋柏沒變瘦「目前我姓陳」XD　楊丞琳勸別追究：怕他吃得沒完沒了

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

快訊／菲律賓撤回了！　確定解除對台灣旅行禁令

武漢老翁高燒「死前3hrs才等到病床」　婦咳血住院苦等治療

她慘遭分屍器官沖下水道　警見「剝皮遺體」倒臥地上…照片隔天刊登各大報！

不科學！43歲辣媽曬母女比基尼照　網驚呼：是雙胞胎吧

東京一新冠肺炎確診者曾参加百人新年會　會後多人發燒

新冠肺炎衝擊新加坡經濟「程度遠超SARS」　李顯龍：恐陷入衰退

快訊／菲律賓可望解除對台灣旅行禁令　傳稍後發表聲明

衛生紙、口罩「身價大漲」！擠掉高價單品　香港、新加坡也瘋搶

俄國滑冰美少女「代替月亮懲罰你」　6月在日本出演月野兔

疫情延燒到明年？　美CDC主任：新冠恐變季節性病毒

中職／獅悍熱身賽球迷爆多　陳傑憲：回到最初打職棒

紅色武漢很假？　事實查核：遺體只能燒出「低濃度」二氧化硫

男友挑這款！和溫柔系男生談戀愛　自己就像隻被寵愛的貓咪

洗手時間兩首歌起跳！醫供7步驟…籲：遇5情況先清潔

潘柏希拍吻戲前喊「伸舌頭」！邱子芯爆《多情》親密戲內幕

新冠肺炎影響！「盛世公主號」取消3賞櫻航次　旅行社退改方法懶人包

快訊／菲律賓撤回了！　確定解除對台灣旅行禁令

不怕疫情肆虐！　「小三美日」可以買到彰化50多種優鮮產品

口罩實名制「賣出千萬片」　陳其邁：研議讓慢性病患到診所領

從「廣大興號」到「禁台命令」　前後任政府處理方式大不同

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

東京再傳2計程車司機確診　全車行進行感染途徑調查！

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

日本規模7地震　東北、北海道有感

沖繩計程車女司機確診　日境內再增一例

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

受困鑽石公主號10天　台灣8旬旅客確診新冠肺炎入院

即／日本疫情出現首例死亡案例　

英模擬「6萬武漢人封城前移動路線」

英國大笨鐘鐘塔維修費爆增至23億元

菲律賓可望解除對台灣旅行禁令

WHO顧問：全球2/3人口可能感染

失明男被車撞　視力神奇恢復

更多熱門

相關新聞

產檢超音波變靈異照　親媽也嚇壞

產檢超音波變靈異照　親媽也嚇壞

英國一名孕婦在懷孕5個月進行產檢時，被寶寶的超音波照嚇到，因為腹中胎兒在拍照時竟然轉過頭來，雙眼直視著鏡頭，宛如靈異照片一般的景象把她和醫護人員都嚇了一大跳。

武漢孕婦康復出院　30週胎兒發育正常　

武漢孕婦康復出院　30週胎兒發育正常　

抗議新法　德甜點師傅製作可食用糖霜收據

抗議新法　德甜點師傅製作可食用糖霜收據

懷孕婦超商前摔倒「以為羊水破」　漏尿虛驚一場

懷孕婦超商前摔倒「以為羊水破」　漏尿虛驚一場

超音波活化腦細胞　帕金森氏症治療有望

超音波活化腦細胞　帕金森氏症治療有望

關鍵字：

歐洲要聞Plymouth孕婦超音波

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

每逢「鼠」必出大事！　上次鼠年近7萬人喪生

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

小明爸吐委屈反被嗆爆！陸配網紅揭「拿北京戶口好處超多」

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

《玩很大》男星英國旅遊遭軟禁！驚恐被關進房間

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
潘瑋柏沒變瘦「目前我姓陳」XD　楊丞琳勸別追究：怕他吃得沒完沒了

潘瑋柏沒變瘦「目前我姓陳」XD　楊丞琳勸別追究：怕他吃得沒完沒了

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面