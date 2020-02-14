不斷更新／湖北延後至21日復工　當地各大廠現況總整理

▲湖北宣布復工再延一週。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，目前各大城市已經陸續復工，台廠復工率將近7成以上，但湖北省政府昨（13）日宣布，省內各類企業復工日再延一週，不得早於20日24時前復工，做為不少電子大廠的生產據點，勢必對產業供應鏈造成衝擊。

湖北各廠延期復工：

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湖北是電子產業和汽車產業的重要生產基地，更是PCB大廠的重要投資據點，其中像是欣興、健鼎、楠梓電轉投資滬士電、定穎、銅箔基板(CCL)廠台光電等都在湖北設廠，現在湖北宣布再延後復工，恐影響CCL的供應表現。

健鼎（3044）子公司健鼎（湖北）將持續配合當地政府不早於2月13日24時前的復工要求，協調其他廠區支援生產相關事宜，機動調整生產排配，在員工健康獲得保護情況下，維持生產營運。

定穎（6251）旗下湖北省黃石廠，目前無員工感染，除要求佩戴口罩以及測溫外，外來人員不許進入，離開公司的人員暫時不可返回，直到進一步通知，而且黃石廠從大年初一就開始生產，目前仍有70%人力，暫時不會影響產能，後續將會做進一步觀察。

欣興（3037）旗下湖北黃石廠配合防疫工作，自1月29日起停工，待交通及人員流通管制解除後恢復生產，延遲復工期間將協調其他廠區支援生產相關事宜，以降低對客戶的影響，其他廠區則將依照法定假期規定以及地方防疫狀況，機動調整生產排配。

亞泥（1102）目前在中國大陸的各地水泥廠，包括武漢亞鑫廠、湖北亞東、武漢亞東、武漢亞力及湖北亞利等廠，皆在停工狀態，並為配合地方政府規定，湖北相關廠區原本預計16日復工，決定再延期，不會早於21日。

鴻海（2317）集團旗下富士康武漢園區的疫情防控指揮小組按政府要求，正在積極完善復工前各項準備工作，但湖北省疫情指揮部通告企業不得早於2月20日24時前復工，故公司原計劃2月14日的復工日期將順延。

2/14 18:00更新

它省各廠復工狀況：

億光（2393）旗下億光電子(中國)有限公司已經在2月10日獲准開工，億光電子(中山)有限公司在2月14日獲得當地政府核准，並預計於2月15日復工，且因各廠區在春節期間仍有駐守人力留守生產，後續視隔離管制及返工情況做產量調整。

聚積（3527）旗下子公司聚信光電(深圳)有限公司於2月14日取得當地政府復工核准，並將在2月17日正式復工。

佳必琪（6197）受新型冠狀病毒影響，旗下子公司東莞華寶廠取得當地主管機關復工核準，預計在2月15日復工，至於昆山廠則預計在2月17日復工。

鈞寶（6155）因應新型冠狀病毒疫情，旗下重要子公司鈞寶電子(蘇州)有限公司已獲當地政府允許復工，正式在2月14日復工。

新揚科（3144）旗下大陸子公司松揚電子材料(昆山)有限公司，已完成復產作業及檢疫防護等安全措施，已經在2月14日取得工廠所在地政府復工許可，正式在2月14日復工。

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