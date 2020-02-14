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新冠肺炎防疫優先　美國擬允許「北韓制裁豁免」

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▲▼新型冠狀病毒,武漢肺炎,。（圖／路透）

▲新冠病毒疫情擴散，紅十字會呼籲美國盡速給予北韓制裁豁免。（圖／路透）

文／中央社華盛頓、首爾13日綜合外電報導

美國國務院今天說，美國對北韓可能受到武漢肺炎疫情衝擊「深感關切」，已經準備好要促成美國和國際組織遏制當地疫情擴散的工作。

《路透社》報導，紅十字會日前呼籲盡速給予北韓制裁豁免，以便外界協助預防俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）說，「我們強烈支持並鼓勵美國與國際援助及衛生組織對抗並遏制冠狀病毒在北韓擴散的作為。」

歐塔加斯在聲明中還說，「美國已經準備好要迅速幫助這些組織獲准支援。」

紅十字會與紅新月會國際聯合會（The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）稍早表示，給予北韓制裁豁免，讓銀行能轉帳到聯合會位於北韓的辦事處，「如同出手救命一樣至關重要」。

聲明指出，現在急需個人防護裝備和篩檢工具，以防北韓可能爆發疫情。北韓與疫情發源地中國接壤。

世界衛生組織（WHO）11日已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

北韓尚未出現2019年冠狀病毒疾病確診案例，但北韓官媒報導，政府將出現症狀民眾的隔離期延長到30天，所有政府機構和居住在北韓的外籍人士都必須「無條件遵守」這項規定。

北韓早已是全球最封閉國家之一，如今當局又暫停往返鄰國的航班和火車，針對近期來到北韓的外籍人士採取長達數週的強制隔離措施，暫停國際觀光且幾乎完全禁止跨境旅行。

南韓部分媒體報導，北韓有數起武漢肺炎確診病例，其中可能包含死亡病例，但駐北韓首都平壤的世衛官員告訴《美國之音》（Voice of America），他們尚未接獲任何確診病例通報。（譯者：李佩珊／核稿：盧映孜）

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