北韓宣布大使館、外國機構員工隔離期限「15天→24天」

▲北韓加強武漢肺炎防疫宣導。（圖／朝中社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎擴散，與中國接壤的北韓疫情成為焦點，有些媒體指出已有7起病例，但平壤當局與世界衛生組織（WHO）都對此否認。俄羅斯駐北韓大使館13日宣布，北韓最高人民會議常任委員會決定，針對各國大使館、外國機構員工的隔離檢疫期限將從15天延長至30天。

根據《韓聯社》報導，俄羅斯駐北韓大使館13日表示，中央人民保健指導委員會的指出，由於全球新冠肺炎確診與死亡人數遽增，也有研究顯示，病毒潛伏期長達24天，因此北韓最高人民會議常任委員會決定，各國大使館與外國機構員工的隔離期限將從15天延長至30天，境內所有外籍人士都應遵守。

據了解，上述命令是由北韓外務省發函通知。隔離人士原本2月15日就將被放行，如今將要延後至3月1日。俄國大使館也透露，北韓已暫時禁止邊境檢查站的人員進出。

新冠肺炎疫情蔓延，北韓與中國接壤，疫情眾說紛紜。先前南韓北守派媒體以及脫北者經營的《每日北韓》（DailyNK）都曾指出，北韓出現7起確診病例，但平壤當局與WHO都對此否認，稱沒有出現任何新冠肺炎患者。

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