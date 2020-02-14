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產檢超音波變恐怖靈異照　「寶寶轉頭直視鏡頭」自己親媽也嚇壞！

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▲產檢,懷孕,孕婦,妊娠,寶寶,超音波照片。（圖／達志／示意圖）

▲寶寶的超音波照，看起來竟然像靈異照片。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名孕婦在懷孕5個月進行產檢時，被寶寶的超音波照嚇到，因為腹中胎兒在拍照時竟然轉過頭來，雙眼直視著鏡頭，宛如靈異照片一般的景象把她和醫護人員都嚇了一大跳。

34歲女子格里爾(Jo Greer)是一名健身教練，她在懷孕20週時，前去普利茅斯市(Plymouth)當地的德利福德醫院(Derriford Hospital)產檢時，意外拍到了怪異的超音波照。一般來說，超音波照中的寶寶通常都是從側面被拍照，然而這張照片中，寶寶竟然轉過頭、直視著鏡頭。

格里爾表示，「那看起來令人覺得毛骨悚然，會把人嚇一跳，我和丈夫互看一眼後，2個人都笑了出來，雖然寶寶沒有什麼異常，不過我們被告知，寶寶看著鏡頭其實十分罕見」，照片分享到臉書後，雖然有人覺著照片看起來像靈異照片，她不但不介意，還決定要把照片放在小孩18歲生日的賀卡上。

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