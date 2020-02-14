鬼父變「邪教教主」脅迫女兒同學賣淫　10年勒索5女大生3千萬元！

▲學生家長在校內舉辦邪教聚會，勒索脅迫多名女大生。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約名校莎拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)一名學生家長被控，宛如邪教組織一般脅迫並且詐欺5名學生多年，還強迫一名女學生下海賣淫長達4年，從中獲利美元100萬元（約台幣3,000萬元）。

60歲學生家長雷伊(Lawrence Ray)，2010年搬進大女兒的校內宿舍後，在女兒室友間營造出慈愛好父親的角色，時常為女兒和朋友們提供資詢，後來還舉行「治療會議」取得信任後逐漸掌控他們的心，利用對方在會議中提供的私密訊息進行勒索。

雷伊脅迫學生的惡行，直到去年4月才終於被爆出。本案11日開庭時，53歲證人陳(Lee Chen)表示，他與被告是2005年在布魯克林服刑時結識，2人成為朋友後，雷伊從2011年開始將他位於上東區的公寓作為學生聚會場所，在那裡，對方曾像邪教教主一樣強迫他觀看2名學生的作愛場景，「我當時十分震驚，我原本以為他也會很厭惡，結果我看向他，他的臉竟然在微笑。」

陳表示，雷伊後來利用他童年的創傷，強迫他加入邪教聚會中，「不幸的是，這傢伙也緊緊抓住了我，實在很難讓沒經歷過這一切的人了解他的能力，我知道這聽起來很奇怪，但每當我向他抱怨時，他反而會很嚴厲的訓斥我，最後讓我覺得是自尋煩惱。」

檢察官表示，因為參加雷伊聚會而被迫害的學生至少7人，且他在過去10年中，對5名受害者持續勒索，金額竟然高達美元100萬元（約台幣3,000萬元），其中50萬元（約台幣1,500萬元）來自一名被迫賣淫的女學生，他還指示另一名學生從爸媽帳戶中盜領美元20萬元（約台幣600萬元）。全案目前仍在審理中。

▼紐約名校莎拉勞倫斯學院。（圖／達志影像／美聯社）

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