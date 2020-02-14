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她確診住日本醫院「毛巾也要錢」　嘆：鑽石公主號比住院好

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我們想讓你知道…美夫妻曝鑽石公主號內部環境她確診住日本醫院「毛巾也要錢 ...：船上好多了

蕾貝卡和丈夫肯特登上鑽石公主號，原本歡樂的遊輪之旅卻因新冠肺炎變調。（圖／oregonlive.com）

▲蕾貝卡和丈夫肯特登上鑽石公主號，原本歡樂的遊輪之旅卻因新冠肺炎變調。（圖／oregonlive.com）

圖文／CTWANT

豪華郵輪「鑽石公主號」目前停靠在日本橫濱港，返航之後船上出現175名確診新冠肺炎的病例，讓日本成了大陸以外的第一大疫情淪陷國家。不少外國遊客也都被困在船上，美國一名人妻確診後，被迫下船到日本醫院進行治療，丈夫則是留在郵輪上隔離，他們透過手機拍影片聯繫，這名人妻也對外曝光日本隔離病房內幕，大嘆「待在船上還比醫院好」。

曝日本病房內幕，鑽石公主確診人妻稱船上好多了。（圖／基隆市政府提供）

▲曝日本病房內幕，鑽石公主確診人妻稱船上好多了。（圖／基隆市政府提供）

來自美國的肯特（Kent）和蕾貝卡（Rebecca Frasure）夫婦，本來想搭鑽石公主號出遊，但疫情爆發以後，就被帶到橫濱港隔離觀察，35歲的蕾貝卡在隔離的第3天，被驗出感染病毒，必須被帶下船接受治療，而檢驗結果呈現陰性的47歲肯特，只能留在郵輪隔離，兩人約定會互相透過手機拍影片紀錄生活，並把影片提供給《CNN》報導。

但對於發病後隨即被送往醫院治療的蕾貝卡來說，她反而寧願待在郵輪上隔離，她表示困在醫院單人病房的日子比在船上更無趣，除了網路之外，僅能透過一扇窗戶窺見外界。

美國人妻確診離開鑽石公主號住日本醫院，嘆「毛巾也要錢」。（圖／KGW8）

▲美國人妻確診離開鑽石公主號住日本醫院，嘆「毛巾也要錢」。（圖／KGW8）

此外，她也提到日本醫院和美國醫院的差異，蕾貝卡表示不僅看電視、甚至連毛巾都要額外收費，讓她大嘆「待在郵輪隔離絕對比在醫院好，至少能有機會呼吸到新鮮空氣」。蕾貝卡表示除了院方禁止開窗、食宿不比船上生活，加上因病治療見不到丈夫，讓她覺得船上隔離生活比醫院舒適許多。

蕾貝卡說，她和丈夫分隔兩地，不能見面，感到孤單無聊；她也透露自己的病情，表示確診初期僅有輕微咳嗽的症狀，現在咳嗽沒了，也沒發燒，美國大使館在要求下，已經派了2名官員前去醫院慰問蕾貝卡，卻沒能告訴她更多有用的資訊；蕾貝卡表示，這個周末醫院會再為她檢測一次，若呈現陰性，順利的話17日一早就能出院。

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