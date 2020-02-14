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「失明20多年」他過馬路慘被車撞　左眼視力竟然神奇恢復！

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眼睛。（圖／達志／示意圖）

▲男子被車撞後，竟然因此恢復視力。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

波蘭一名男子20年前因為過敏反應導致失明，沒想到2年前的一場車禍後，竟然讓他的左眼重新恢復了視力，如今已恢復到幾乎健全，甚至不需要戴眼鏡的程度，神奇的結果連醫生都十分驚訝。

居住在波蘭西部戈茹夫市(Gorzów Wielkopolski)的34歲男子戈拉傑(Janusz Goraj)，近來接受當地電視台Polsat News採訪，他因為過敏反應導致視網膜受損，右眼失明、左眼只能看得到光線和模糊的輪廓，沒想到一場發生在2018年的車禍卻改變了命運。

戈拉傑表示，他當時是要穿越斑馬線時，被一輛汽車撞上，「我整個人撞到引擎蓋上，撞到了頭，然後滑倒在路上」，全身骨折的他後來被送至省公立醫院進行急救。醫院發言人維斯涅夫斯卡(Agnieszka Wisniewska)表示，「以他的年紀，這種骨折通常無法很快癒合，需要住進醫院，當時醫生們完全不擔心他的視力問題」。

令人意外的是，戈拉傑2周後身上大部分傷勢迅速復原，就連左眼視力也奇蹟恢復，後來甚至不需要再戴眼睛輔助。有醫生認為，可能手術中使用大量凝血劑與其他藥物混和，意外幫助戈拉傑恢復了視力，雖然醫院人員很想知道原因，由於對方拒絕接受更詳細的檢查，所以真相目前仍不得而知。
 

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