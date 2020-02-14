雪梨「挪威寶石號」封鎖45分鐘！一人送醫檢測　遊輪公司急澄清

▲挪威寶石號可容納2376名乘客及1060名船員，預計15日啟程前往墨爾本。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

遊輪挪威寶石號（Norwegian Jewel）14日當地清晨6時抵達澳洲雪梨，但乘客卻無法依據原訂時間下船，全船封鎖約45分鐘。多家澳洲媒體以「疑似有新冠肺炎（COVID-19）病例」進行報導，但郵輪公司發言人澄清，當時船隻是在進行徹底檢查與嚴格清潔消毒。

綜合澳洲新聞網、每日郵報報導，挪威寶石號在結束10天紐西蘭行程後，自奧克蘭出發，並於今晨抵達雪梨，但外傳一名50多歲人士身體不適，且有呼吸道症狀，隨即被送醫，且其他乘客在當地9時獲准下船之前，被限制在船上約45分鐘。

衛生部門稍早表示，有關人員登船是國際入境檢查的一部分，且船上並沒有爆發任何疾病，3名乘客的症狀與呼吸道疾病無關，「另名有呼吸道症狀的乘客則是在船上接受檢測，結果預計於當地時間下午出爐，但這只是作為預防性措施的檢測，並沒有任何跡象顯示此人有罹患新冠肺炎的風險。其他乘客或身在碼頭的人們不需要擔心。」

遊輪公司透過聲明說，「今天上午，出現與我們船有關的虛假報導，這些說法絕對不是真相。目前遊輪一切運作均屬正常，船上的乘客也都很健康。在挪威寶石號從奧克蘭前往雪梨的航程中，有幾位客人腸胃不適，為了減輕此一罕見狀況所帶來的影響，我們啟動嚴格衛生程序。因此，遊輪來到雪梨的時候，對船隻、碼頭進行徹底檢查與嚴格清潔消毒。」

聲明進一步提到，乘客及船員們的安全、保障、福祉是他們的第一要務，對於新冠肺炎疫情，公司也積極採取多項預防措施，會持續與世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）保持聯繫，並根據狀況採取額外措施。