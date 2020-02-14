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純網銀搶才動起來！將來銀行　將獵60金融科技菁英

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▲▼將來銀行董事長鍾福貴(中)。（圖／記者吳靜君攝）

▲將來銀行高層。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

繼1月底率先取得經濟部正式核發「營業登記許可」後，將來銀行（Next Bank）宣布，將於明（15日）舉行2020年首場「純網銀人才招募說明會」，特別瞄準市場上最炙手可熱的資訊高手，採「限場限量」形式，趁著年後轉職潮，再爭奪50~60名最頂尖的Fintech（金融科技）菁英。

唯一本土的純網銀「將來銀行」，去（2019）年已舉行4場實體招募人才活動，在三家純網銀隊伍中另闢蹊徑，為唯一一家採行線上、線下招募活動雙軌並行的純網銀業者，招募成效斐然，截至2月上旬已有約120名菁英匯聚台北總部，衝刺下半年開業。

請繼續往下閱讀...

今（2020）年再度領先出擊，鎖定「系統分析師」、「Backend後端開發工程師」、「測試工程師」、「核心系統開發人員」、「資安維運中心工程師」等英才，邀請加入將來銀行大家庭。

現職於將來銀行資訊處金融系統部的專案經理林靖雅便表示，自己一開始在南非旅遊公司擔任工程師，從來沒想過要進入金融領域，但透過實體活動的面對面會談，發現將來銀行與自己過去認知金融業「層層階級」很不同，落實「敏捷」、「平行」的職場環境很吸引自己，因此毅然選擇投入過去不曾考慮過的選擇。

將來銀行表示，身為一家從零開始的金融科技業者，核心價值在於回歸金融服務的「初心」，運用科技將金融服務無所不在地嵌入至生活中，將來銀行擬以「人工智慧及大數據等前沿科技應用」、「產品及服務的迭代更新及快速推出」、「系統高度自動化並降低人工比重」、「扁平組織及高速決策」、「人員組成多元」、「重視客戶體驗」等經營哲學，並以「開放金融與智慧生活的領導品牌」為發展願景，打造一個具創新、永續及具前瞻性的商業營運模式。

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