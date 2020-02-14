新冠肺炎「數據不透明」　白宮官員失望…川普想幫中國卻在回應中自打臉！

▲庫德洛（Larry Kudlow）表示中國應對疫情上令人失望。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

川普上週才讚許中國國家主席習近平的政府對疫情的因應作為，截至14日新冠肺炎就累計超過6萬人感染。美國白宮高階官員表示，中國在應對新型冠狀病毒（COVID-19）危機時缺乏透明性，美國為此感到失望。

法新社報導，美國總統川普的經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）對記者表示：「我們有點失望未受邀（派遣專家團前往中國協助），也對中國方面缺乏透明性感到有點失望。」然而，川普在廣播電台iHeart Radio播出的網路音訊中卻表示：「我覺得他們（指中國）處理得很專業，我認為他們非常有能力。」

但當川普被問到中國在病毒議題上是否誠實，他說：「嗯，很難說，我覺得他們想盡量粉飾。」庫德洛則表示，中國方面未回應的問題越來越多，承諾進行的合作也沒有要展開的跡象。

庫德洛表示：「習主席向川普總統保證中國正在努力，也會坦誠，會接受我們的協助。我們非常願意與聯合國及世界衛生組織（WHO）合作，但他們不允許。我不知道他們的動機是什麼。我確知顯然有越來越多人在那裡受苦。」此外，柯德洛預測，這波疫情對美國的經濟衝擊會很小，但也說，對新型冠狀病毒的恐懼會製造不確定性，「如果我們拿不到中國的正確資訊，就很難做出恰當的評估」。