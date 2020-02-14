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人民驚覺「用言論自由換安全的代價」　CNN：習近平正面對訊息控制的挑戰

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▲▼武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎吹哨者李文亮醫師病逝，讓不少人關注言論自由等議題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著新冠肺炎在中國肆虐，當局雖不斷向人民喊話，「治癒率已提升，政府正積極控制疫情」，然而被稱為新冠肺炎吹哨者的李文亮醫師，死訊傳出後，仍造成廣大中國網友的不滿、要求真相。對此《CNN》就分析，中國領導人習近平正面臨龐大的「言論自由挑戰」。

根據《CNN》報導，中國在新冠肺炎疫情爆發初期，僅輕描淡寫帶過，甚至下令各醫療機關、當局不可隨意洩漏病情，中國警方也嚴厲打擊所有被判定為「散佈假消息」的人。直到日前因確診新冠肺炎的李文亮醫師病逝，中國人開始出現對於「消息」的覺醒，李文亮醫師被稱為新冠肺炎的吹哨者，當時在第一時間發現之後，一度想要告知周遭的人卻遭到舉報，甚至被警方要求簽署訓誡書。

隨著疫情爆發嚴重，習近平多次出面安撫社會，並表示各單位已積極備戰、且醫療資源足夠，對於需要負責任的官員也會盡懲處。《CNN》就分析，在過去一周中出現許多知識份子的公開信，要求政府尊重言論自由，且有憲法保護，「過去30年來，中國人民被迫放棄自由換取安全，現在公共衛生卻淪為犧牲品」，《CNN》希望可以得到簽署者名單，卻遭到拒絕。

▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

▲李文亮確診不久後病逝。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

中國清華大學法學教授許章潤就指出，國家的政治處理崩解狀態，制度與道德變得有些空洞，「最終中國政體與最高領導人將不惜一切的保護共產黨地位」。許章潤也提到，「我可以很輕易地猜到我將面臨的懲罰，『這很有可能就是我寫的最後一篇文章』」。

《CNN》報導中也提到，中國面對疫情的數據，國際上採半信半疑的態度，勢必將會影響到整體對新冠病毒研究的判斷。

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