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新冠肺炎「中國疫情逼近失控」　美專家：長年空汙、愛吸菸讓死亡率暴增！

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▲▼武漢肺炎,武漢,公車,口罩,隔離。（圖／路透）

▲美專家認為空汙讓中國疫情更加嚴重。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球造成嚴重疫情，其中中國累積確診已達63768例、1487例死亡，其中因病死亡的年齡層多為老年人，對此專家進行研究分析，認為中國一直以來空氣汙染相當嚴重，加上較高的吸菸率，可能就是導致死亡率較高的原因之一。

根據《華盛頓郵報》報導，目前全球已有64000多人確診新冠肺炎，其中大部分都在中國境內，世界衛生組織專家萊恩（Michael Ryan）13日表示，在中國湖北省以外的地方，新冠病毒並沒有這麼快速的在蔓延。此外，輕度病例的人幾乎有機會痊癒，但對於有慢性病史的老年人，新冠病毒將會造成非常嚴重的結果，兒童患者則是死亡人數很少。

美國疾管中心官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，美國有14名確診病患中，只有少數人需要氧氣，其他人幾乎不需要過多護理照顧，患者狀況就進步得很不錯。

德比大學醫療中心教授沙夫納（William Schaffner）則表示，過去中國空氣汙染情況嚴重，且吸菸率普遍就高，很可能就是造成嚴重發病的原因。

貝勒醫學院熱帶熱帶醫學學院院長彼得·霍特斯（Peter Hotez）提到，一定要關注在這批新冠肺炎中脆弱的族群，並且制定公共衛生的策略，「想要解決這個病症，就要知道保護弱勢的重要性，並找出最危險的族群。」

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