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新冠肺炎疫情不同調　WHO和中國病例數差很大

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲中國新冠肺炎確診病例，因修改診斷條件才讓人數暴增。（圖／路透社）

中央社／記者唐佩君

湖北省新冠肺炎確診病例今天暴增一萬多人受矚，世界衛生組織（WHO）表示，改變診斷方法導致病例暴增並非疫情有重大變化。但世衛似乎對中國數據持保留，疫情報告僅刊新增1820例，兩者數字差很大。

世衛2月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

今天在世衛例行記者會上最受矚目的是湖北將新型冠狀病毒肺炎病例診斷納入「臨床診斷」方式後，2月12日新增新冠肺炎確診病例1萬4840例（含臨床診斷病例1萬3332例），比11日新增確診1638例，暴增1萬3202例。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，中國感染人數大幅增加，最主要是改變病例診斷和報告方式，醫療專業人員現在可以根據影像而不是實驗室報告，將可疑病例分類為臨床確診病例。

萊恩說明，這不代表著疫情發生重大變化，但世衛將繼續追蹤湖北省的確診病例。

他強調，除了目前停泊在日本橫濱港碼頭外隔離的鑽石公主號郵輪病例增加外，在中國境外的傳播並沒有加劇。

不過，過去一直讚揚中國防疫資訊透明公開的世衛，今天晚間在最新公布的每日疫情報告中，截至日內瓦今天上午10時的數據，卻顯示中國全國確診病例為4萬6550例，過去一天新增病例僅為1820例，與中國宣布的逾一萬例差很大。

對此世衛解釋，今天是中國首次報告除實驗室確診以外的臨床診斷病例，但世衛為了保持一致，僅採取經過實驗室確認的病例數，另正式要求中方提供有關臨床診斷病例的更多訊息。

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