美參議員推「台灣主權象徵法案」　台灣人「在美秀國旗穿制服」有望鬆綁

▲美參議員提出「台灣主權象徵法案」，希望鬆綁台灣人在美國秀國旗的禁令。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

美國參議員克魯茲今天推出最新法案，盼鬆綁台灣人員在美所受限制。法案表示，美方應准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。

美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）今天所推出的法案名為「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act，簡稱Taiwan SOS Act），旨在鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令。

法案也獲得其他8位共和黨籍參議員連署，包含盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley）、楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）、柯寧（John Cornyn）、薩斯（Ben Sasse）及布萊克本（Marsha Blackburn）。

克魯茲在新聞稿中表示，希望透過法案，推翻美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府在中共要求下，於2015年所頒布禁止台灣展示國旗的機密備忘錄。備忘錄也使得美國國務院及國防部，無法在社群網站上張貼台灣主權象徵圖樣，限制美國對台支持。

知情人士先前告訴中央社記者，這一備忘錄被稱為「對台交往準則」（Guidelines on the Relationship with Taiwan），源於2015年1月台灣駐美代表處在雙橡園的爭議升旗事件。駐美代表處當時在雙橡園舉行元旦升旗典禮，是睽違36年後中華民國國旗首次在華府飄揚，引發美方強烈不滿。

克魯茲指出，美國不應聽命於中共，強迫來自自由、民主政府的軍方及外交人員，將國旗隱藏起來或丟棄他們的制服。

克魯茲說：「中國對台灣、美國區域好友惡意日益增加，美方及世界其他國家須堅定與台灣站在一起，這是十分重要的。允許台灣官員能在美國驕傲展示他們的國旗，就是正確的第一步。」

長期友台的盧比歐也表示，當北京在國際上加倍孤立台灣之際，這一法案將能進一步增強美台關係。