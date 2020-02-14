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美司法部16項罪名控告華為　孟晚舟也在內：利用保密協議竊取機密

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▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲美國政府矛頭繼續指向華為（Huawei）。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國司法部與FBI於美東時間13日宣布，對中國通信設備大廠華為以16項罪名提起告訴，內容指控華為過去數十年，涉及多項竊取美國商業機密的不法行為，起訴書總共56頁。

綜合外電報導，華為被指控違反及侵犯《詐騙及貪汙集團犯罪法》 （Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act），並在過去20多年間，利用商業保密協議，迫使和其合作的許多美國公司，在智慧財產權等商業機密不斷被盜取進到華為口袋時，只能噤聲以對。

以A公司為例，華為被指控盜取A公司路由器的原始碼，轉而用到自家產品上，藉此壯大自家產品的吸引力。報導根據例子的經過推判，A公司應該就是思科系统（Cisco），而起訴書中將思科系統描述為「總部座落在北加州的美國科技公司」。

▲▼華為財務長孟晚舟出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為財務長孟晚舟先前出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

起訴書中也指控華為犯下其他商業間諜行為，其中一次是在芝加哥的貿易展，華為旗下的員工被人半夜潛進無人的展場，到另一家科技公司的展位上偷偷摸摸，打開網路硬體的蓋子，並朝內部拍下多張照片。

其中一項個案，則是一家尋求和華為合作的美國公司，為了增加華為的合作興趣，特地寄了一段簡報，內附商業機密，每頁簡報上都已經標註好「此為機密，本公司擁有所有權」的提醒。然而華為被指控無視警告，直接把內容分派給下屬，讓研究內容正好與該美國公司產品競爭的工程師，將對手的商業機密移植進下一代的華為產品原型中。

這份起訴書除了點名華為，也對旗下數家子公司和財務長孟晚舟一併納入訴訟對象；另外，起訴書也指華為涉嫌無視禁令，和伊朗及北韓等遭國際制裁的國家有生意往來。

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