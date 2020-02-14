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理財周刊／落實我國「智慧城市」　資策會有撇步

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

隨著數位時代的變遷，網際網路的無遠弗屆已徹底影響人們日常生活，能即時掌握住大量的內容資訊。如今網路科技所應用的深度及廣度逐漸擴大，資通訊連網不被侷限於人與人或物與物之間，發展出「物聯網」的世界，若結合人工智慧及各產業之技術整合可延伸出更多創新服務，讓各國開拓及走向智慧都市的發展。

物聯網的發展及應用不容小覷

以台灣為例，在一九八○年代第一波產業變革PC產業的興盛，成為國際硬體製造龍頭。反在二○○○年後第二波產業變革軟體平台及應用崛起，我國依舊以代工製造產業為主，就因產業經濟的趨勢轉換，使得國際產業競爭力略有下滑。近年來，物聯網(Internet of Things, IoT)興起，開啟第三波產業變革，各國更是著重於智慧製造、智慧醫療…等垂直應用產業。資策會智慧系統研究所所長馮明惠表示，台灣勢必把握這波變革，重建我國產業實力與地位。

請繼續往下閱讀...

過去人們藉由特定硬體設備才能上網，如今科技技術的成熟，許多產品皆可連網，例如手錶、眼鏡…等。其概念就是物聯網及全聯網(Internet of Everything)的發展。馮明惠解釋，在全聯網時代，各產業業者成功的關鍵因素就是挖掘需求且少量多樣化應用。倘若產品不再是生硬的機械設備，結合AI人工智慧的技術資料收集、分析及判斷，透過「數位轉型」的方式，將產品從單一用途結合應用軟體，賦予新的運用價值，最直接影響的就是產品獲利。

從我國在物聯網產業的發展之下，馮明惠提出以下業者會面臨現況及挑戰：一、國內缺乏系統性及平台整合業者。二、各產業缺乏跨域服務，難以形成生態圈。三、缺乏差異化及在地化創新服務思維。藉此，她強調，各產業業者必須跨域合作，打造產業生態圈，方能共創商機。因此，資策會在經濟部技術處指導下，與業者共同建構公版聯網平台「NIP EI-PaaS」，為一開放且標準化之平台，亦是產業數位轉型之重要推手。

NIP EI-PaaS亦稱「物聯網雲平台」，整合各項技術，特色以設備物聯管理、大數據分析、預測及可視化功能，種種技術替業者節省五○％以上的開發時程。更是從產品智慧化到製造業服務化重塑業者競爭優勢，使企業邁向智慧工廠。目前已推出三十四項應用服務解決方案，迄今累計超過一百七十家企業導入，讓台灣朝向智慧製造、智慧零售、智慧物流等多元領域的發展，逐步建立跨領域產業創新的生態體系。

透過「物聯網」 讓傳統港口成為智慧海港

四面環海的地理環境，使得海港在台灣國際貿易上佔有重要的角色。以基隆港為例，馮明惠提到，過去海港管理人力不足，導致港口管理效率不彰，甚至因冬季東北季風影響，嚴重威脅船舶航行之安全性。因此，協助改善台灣海港城市治理的層面，可從安全及效率著手。

如何透過物聯網將港口發展為智慧海港城市，資策會規劃以下方法。船舶自動報關，減少人為誤差；船員智慧登錄，保障人身之相關權益；島礁磯釣安全，管控周邊人員安全提供協尋；船舶入港安全，避免船隻意外碰撞提供警示。以上策略皆大幅提升管理航行動態及人船安全，更是能套用於國內其他商海港。

此外，為增強港區貨櫃管理及裝卸之效率，資策會與業者開發「貨櫃調度系統」，並已實施於台北港，以無線感測網路(Wireless Sensor Network)技術導入貨櫃碼頭，讓台北港成為無線感測高效率貨櫃作業智慧園區，有效提升五○％以上的裝卸作業效率及二○％整體營收效益。近期更是增加貨櫃辨識能力，透過霧端設備在第一時間偵測及辨識貨櫃完整性等狀況，徹底改善產業過去傳統的管理模式，成功協助貨櫃業者轉型及突破現況。

傳統工業及運輸領域 成功置入「智慧技術」

國內有許多石化、鋼鐵、半導體等不同垂直領域生產業者，皆可透過「智慧眼鏡」達到操作技術指導及提升工作效率，已與多家領域業者進行合作及應用驗證。馮明惠謙遜地表示，智慧眼鏡可解決產業暫時因專業技術人員不足的維護問題，提供即時且精準的指導訊息，還能降低錯誤發生率及成本等相關問題。

藉此，取代過去遠端純屬影音的流程指導，提供更安全且便利的執行方案。不但強化操作人員工作安全，也提升一五％的工作效率，對於業者更是能減少員工訓練及二○％設備維護成本。本項研發得到國內外讚賞，於二○一六年取得R&D 100 Awards全球百大科技研發獎，也在世界資訊科技暨服務業聯盟(WITSA)榮獲傑出行動應用獎，讓台灣再次站上國際舞台。

在交通運輸領域上，過去統計台灣超過七○％的交通事故車種及傷亡人數都來自機車，針對機車騎士交通安全及降低人為駕駛所導致的事故發生，資策會在交通部與經濟部技術處支持下，產研合作攜手開發「智慧機車安全警示系統」，並跨業合作推動二輪車聯網之應用及標準制定，馮明惠說，改善機車行車安全，從「車輛」的角度開始，藉由物聯網技術，提供汽機車安全警示的裝置，並開發出智慧型路側設施(RSU)與機車發報裝置(OBU)。

兩項設備互相作用，可偵測車輛並預測行車風險，給予駕駛路況警示訊息。機車騎士能提早了解前方路況，避免道路彎曲或交叉路口因車速過快而發生意外。再者，透過智慧型路側設施，智慧機車安全警示系統可蒐集大量機車行駛紀錄，從中分析及評估衝突事件，提出有效交通安全改善的規劃參考資料予主管機關，降低機車整體事故發生及傷亡比例。

目前系統已在國內三所大學實施並運行，分別是花蓮東華大學、宜蘭佛光大學及高雄第一科大，於校園周邊易發生事故之路段設置智慧型路側設施共五十處，統計師生機車駕駛配合人數超過八千六百位安裝機車發報裝置，如此大規模的機車服務運行之機車V2I解決方案可說是全球首例，值得國人讚賞！

不僅如此，實證分析後，該裝置有效改善機車平均速度降低二％至一四％，依校方校內事故統計，佛光大學在一○七學年第二學期間內交通事故降低約五○％；東華大學降低近三五％。透過實地驗證規劃能明顯觀察成效。就在去(二○一九)年榮獲全球ICT卓越獎之「傑出公眾合作服務獎」。馮明惠敢言，未來將預期它能擴大應用於商業模式提供完整的服務化系統，替台灣打造完善的智慧運輸。

從「數位轉型」策略打造台灣新生態

回頭來看，國家建立智慧都市必與物聯網、AI及通訊技術的發展息息相關，皆影響人們生活品質，其中發展方向涵蓋以下三項策略，第一，深耕技術，讓現有系統不再只是雛形。第二，跨域整合，深入了解各產業需求。第三，共創生態系，能延伸產品及企業帶動整體經濟。藉此，馮明惠強調找出需求及對策，套用適當的解決方案，即可發展出更多新型服務及拓展產業價值。

同時，馮明惠信心表示，「台灣過去累積許多資通訊之技術及能量，已有相對的基礎優勢」，她提出國內未來應能增加跨部會的合作機會，從原有的核心技術廣泛應用於不同領域，將能加速我國建構高價值的生態體系，再藉由體系內部逐步衍生出新創公司，希望能透過團隊合作方式共同為台灣GDP的成長而努力，達到最終的成果目標。

馮明惠

資策會智慧系統研究所所長
專長：智慧聯網與感知技術、能源資通訊與綠能應用技術、多元感測網路、多媒體閘道器技術、高密度數據傳輸技術、語音電信服務自動化、隨選視訊服務、數位信號處理
學歷：美國東北大學電機與電腦博士
美國東北大學電機與電腦碩士
國立交通大學電信工程系學士
經歷：
．資訊工業策進會智慧系統研究所所長(2017.9-迄今)
．資訊工業策進會智慧網通系統研究所所長(2011.8-2017.8)
．資訊工業策進會網路多媒體研究所所長(2011.1-2011.7)
．資訊工業策進會網路多媒體研究所副所長(2007-2010)
．資訊工業策進會網路多媒體研究所主任(2003-2007)
．資訊工業策進會企劃室副主任(2000-2002)
．資訊工業策進會網路通訊實驗室顧問工程師(1998-1999)
．3Com/ U.S. Robotics(美國)多媒體通訊產品系統工程師(1996-1997)
．GTE Laboratories(美國)隨選視訊服務語音服務自動化主任工程師與資深工程師(1990-1996)
．SBC Technology Resource Inc.(美國)語音電信服務自動化技術工程師(1989-1990)
．University of Missouri(美國)微電腦處理技術兼任助理教授(1989-1990)
．BBN Laboratories(美國)語音辨識技術顧問(1987-1989)
．國內外聯盟參與：積極參與產業聯盟與產業鏈的推動，參與台灣智慧電網協會、台灣智慧建築協會、台灣物聯網聯盟，及國際聯盟如SDN、OOL等

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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