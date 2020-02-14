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先探／IPC搶親大戰　下一個換誰？

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（圖／先探投資週刊 提供）

早期ＩＰＣ族群還是資本市場的冷門代表之一，如今風水輪流轉，卻成為AIoT世代下的當紅炸子雞，電子大廠展開搶親大作戰，佳世達集團更是挑好挑滿，毫不手軟。

文／王宜弘

農曆新年過後，鼠年開春卻迎來武漢肺炎疫情一發不可收拾，資本市場風聲鶴唳。不過，就在人心惶惶的時刻，國內面板龍頭大廠友達二月五日晚間發出重大訊息說明，要對ＩＰＣ大廠凌華以溢價逾兩成的幅度進行公開收購，收購的下限為五％，最高要買到三成之多。

這件公開收購案的宣布，再度震撼了ＩＰＣ市場。它可以從好幾個層面來看，首先，身屬泛佳世達集團的友達從一個面板廠的角度出手收購ＩＰＣ系統大廠，當然垂直整合以及跨入高毛利的工控市場的企圖心非常明顯；尤其在今年５Ｇ元年，AIoT商機的爆發可期，友達此時趁著武漢肺炎疫情造成的股災出手，危機入市的手段可謂快狠準兼具。

請繼續往下閱讀...

友達危機入市快狠準

更值得注意的是，為何是ＩＰＣ？甚至為何是凌華？眾所周知，台灣向有電腦王國的美譽，電腦硬體的開發設計實力堅強，然除了ＰＣ外，ＩＰＣ產業的全球競爭力更是早已獨步全球，透過長期的練兵，台ＩＰＣ產業少量多樣客製化的能力已建立起進入門檻，尤其擅長成本管控更令業者的競爭力大幅提升，這從龍頭廠研華擊敗德國控創（Kontron），在全球ＩＰＣ市場獨領風騷可見一斑。

隨著物聯網（IoT）時代來臨，德國喊出工業四．○，工業物聯網（IIoT）成為近年科技產業顯學，台ＩＰＣ廠長期浸淫工控領域，隨著電腦軟硬體技術成熟，橫跨智慧零售、智慧醫療、智慧物流、智慧交通等各領域，加之物聯網產業破碎化的特性，特別適合少量多樣的ＩＰＣ產業。

因此，大量標準化生產的電子大廠，因應趨勢商機的演變，加上提升毛利率的需求，大舉介入ＩＰＣ市場，積極布局物聯網商機。而相較於資本雄厚的電子大廠，併購多屬中小企業的ＩＰＣ廠無異是終南捷徑，且有近水樓台的便利。

像是早期鴻海收購樺漢，研華陸續與和碩、英業達合作設立子公司，華碩收購研揚，仁寶入股安勤，佳世達收購友通、拍檔、維田，緯創收購廣積旗下的車載電腦廠廣昌（後改名緯昌） 都是代表作；期間，包括振樺電與瑞傳相互整併、研華與研揚先後大買融程電股權，友通則進一步入主其陽與工具機廠羅昇，更不用說樺漢大舉併購瑞祺電通、沅聖、帆宣等國內ＩＰＣ廠與半導體系統整合商，甚至透過入股德國Ｓ＆Ｔ，進一步入主品牌經營每況愈下的控創，切入品牌市場。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2078期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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