　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

前白宮科技創新顧問亞歷克．羅斯：人類與科技將和諧共存

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文╱陳育晟 攝影╱賴永祥

他，曾為美國前總統歐巴馬（Barack Obama）撰寫科技與創新政策，是歐巴馬入主白宮的關鍵推手之一。

他，也是美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的創新資深顧問，起草「公民社會2.0行動計畫」，協助更多美國基層組織進入數位時代。

希拉蕊曾誇他，「就像是我推動網路自由的左右手一樣。」

請繼續往下閱讀...

他，是倫敦大學國王學院社會科學與公共政策系客座教授、暢銷書《未來產業》（The Industries of the Future）作者亞歷克．羅斯（Alec Ross）。

除了擔任歐巴馬、希拉蕊幕僚，羅斯在2013年離開國務院，赴紐約哥倫比亞大學擔任國際與公共事務學院資深研究員，持續關注科技與創新。

2016年，他撰寫的《未來產業》上市，被翻譯成24種語言，更獲美國紐約翠貝卡電影節的破壞式創新基金會選為2016年度推薦好書。

《未來產業》出版至今，他一共發表約200場演講，「除了南極洲，每塊大陸都有我演講的足跡，」他說。

不過，2016年美國總統川普（Donald Trump）上任後，發動中美貿易戰。這場貿易戰後來演變為科技戰，加上AI（人工智慧）應用愈來愈成熟，使《未來產業》中描述的科技、創新場景可能出現改變。

對此，他強調，「不會更改《未來產業》的任何一個字，就算是逗號也一樣，」若要增加新章節，會考慮新增5G和VR（虛擬實境）、AR（擴增實境），因為這三樣技術愈來愈重要。

其中，5G「不只是科技演化，更是一場技術革命」，會驅動工業、交通等各行各業發展。至於VR、AR在未來幾年也會更成熟，從娛樂、企業訓練，到生活、商業等應用，樣樣少不了。

2016年8月，羅斯曾應遠見．天下文化事業群邀請來台演講，並與前行政院長張善政進行對談。今年3月25日，他將再度來台，以「從科技到未來—智慧社會下一步」為題發表演說。

來台前，羅斯接受《遠見》越洋專訪，暢談他心中未來的智慧社會。以下為專訪精華：

談產業〉
中美貿易戰讓各國陷困境

《遠見》問（以下簡稱問）：《未來產業》問世至今，你觀察到全球發展趨勢，與你的預測，哪些最吻合？

亞歷克．羅斯答（以下簡稱答）：我在《未來產業》中所做的預測都一一應驗了。我看到的是，書中描述的趨勢，都以更快的速度改變這個世界。

例如，機器人和AI發展，變得更快。地緣政治因素也會影響科技變革。我觀察到無論是中國或美國，都採取新的重商主義政策，希望透過貿易和政治架構，來保護各自在未來產業的經濟利益。

這兩個大國正在改變全球化的軌跡。過去美國和中國曾互相拉抬、促進全球化，但現在兩國對全球化的接受程度都大幅減低，更重視產業和國家本身的連結，使美國和中國以外的國家也陷入困境。

我認為未來五到七年，我們會看到美國模式和中國模式成為兩種不同的體系。其他的多數國家若不想選邊站，只能在兩者間徘徊，其實，許多國家也不想選邊站。

問：美國政府認為，中國的「千人計畫」讓很多間諜滲透到美國研究單位。你認為這已帶來哪些影響？

答：中國和美國變得愈來愈有敵意。歐巴馬時期，美國致力解決問題。但如今川普並不採取這種策略，而更喜歡衝突。

因此，川普對「千人計畫」會比歐巴馬的態度更強硬。畢竟美國發生這麼多的智慧財產權竊盜案，都和中國有關。川普自然用握緊的拳頭應對，而不是伸出友誼之手。

美國雖然一直都很歡迎世界各地學生來讀大學，但目前赴美深造的中國留學生已愈來愈少。

問：你認為AI、機器人是過去幾年來發展最快、帶來最大改變的科技嗎？

答：我會說三個。AI、機器人、及數位化。目前全球有260億個聯網裝置，除了電腦、手機、還有許許多多感測器（sensors）。五年內聯網裝置會增加到620億個。巨幅增加都是因為數位化的結果。

人類任何產業都在數位化中，即便農業也在數位化。在農田裡擺上各種偵測器，收集數據後，分析告訴你何時該施肥、澆水，已經完全改變農業的作業習慣。

問：如果《未來產業》要出修訂版，你會增加哪些新章節？

答：如果我有機會出修訂版，我或許會聚焦：5G和AR、VR。

5G不只會帶來科技演化，更會掀起技術革命。過去在3G、4G時代，無法用無線網路運作大型工廠、交通網絡，但在5G時代，可以讓無人工廠或無人駕駛變為可能。

至於AR、VR，多數會用在遊戲和其他形式的娛樂上。但從商業角度出發，用來做企業訓練也會很有效。

談5G〉
美國不再是絕對領先者

問：5G勢必會影響未來世界。你認為美國是否會在5G時代繼續扮演技術領先者角色？

答：5G已為世界帶來些許改變，但多半發生在其他國家，不是發生在美國。在美國，有些服務自稱5G，實際上還不是。我所見到最接近5G的技術，主要在一些工廠裡，它們用5G雲端網路運作，而且只在一些技術比較前沿的公司。

但未來兩到三年，當網路布建完成後，5G會全面擴散。目前正在韓國發生，韓國人對此很積極，應用5G在先進電子製程，也讓AI能運作得更順暢。

問：中國的5G發展呢？

答：中國的5G雖然也應用在商業領域，但主要用途仍在內部維穩，把臉部辨識、即時監控技術用在14億人上。這和韓國、美國用5G發展產業，有很大不同。

目前，中國有3億個監視攝影機，我很難相信這會在美國或歐洲出現。

談台灣〉
抓住貿易戰的機遇發展

問：在中美貿易與科技對峙的格局下，台灣的重要性是否提升？

答：台灣的重要性正在提升中。我覺得很有趣的是，有家美國健身自行車公司叫Peloton，買下台灣的供應商期美科技100％股權，因為擔心中國企業會把手伸進供應鏈。這讓我發現，中美貿易戰場也蔓延到台灣。

對台灣來講，中美貿易戰可能是個機會，但一定要很小心。台灣企業必須要做的，不再只是像過往，把產品賣出去就好了，而是要確保台灣投資人、企業家仍保有對公司的控制。

我認為這非常重要。我可不希望台灣公司一直成為中國和美國公司覬覦的對象。

問：過去一段時間，台灣企業掀起赴美投資潮，如富士康也在威斯康辛州設廠。但美國工資與各項成本比亞洲高不少，你認為到美國設廠是聰明的抉擇嗎？

答：富士康會選擇在美國威斯康辛州設廠，原因是自動化和AI。他們並不需要花大錢雇用大量人力，因為他們有機器人大軍相助。

但我不太清楚富士康威州新廠進度。美國如今經濟強勁，如果台灣企業可以用他們的專業知識，在美國進行投資，對他們而言是件好事。

問：微軟、Google、IBM過去兩年加碼投資台灣。你怎麼看？

答：我認為這對台灣非常正面。首先，這會給台灣帶來新知。很多20多歲的年輕人進到這些大公司磨練後，30多歲時練就一身好本領後，可以出來創業。

微軟、Google、IBM這些公司的薪資和員工生活品質都也不錯。我認為，這也會造就台灣新一群高薪族。

此外，這些公司都花很多心力在研發。這會讓台灣成為很多前沿技術的練兵場，對台灣經濟、社會都有益，是100％正面的。

談未來社會〉
從智慧家庭擴散到社會

問：這次台灣演講的主題是「從科技到未來—智慧社會下一步」，你認為智慧社會的下一步是什麼？

答：未來的智慧社會裡，人類將和科技和諧共處。當你要搭公車時，你會用你的智慧型手機查看公車動態。

我們正和科技共存，把生活變得更便利。我們好像活在演算法控制的生活裡，但這些演算法實際上是幫我們把日子過得更好。

例如我住的社區裡，許多家庭都已是智慧家庭。鄰居下班後，在開車回家的路上就可以指揮家中的暖氣機、洗衣機開啟。早上鬧鐘一響完，咖啡機就自動煮咖啡。創意會不斷進化，整個社會從智慧家庭開始，逐漸演變為智慧社會。

問：《未來產業》上市後大受歡迎，未來是否有新書計畫？

答：我正在寫一本關於政府、企業和公民關係的書，書名還沒定。大家都發現，政府已經很難跟上企業發展的步調。

對美國和多數國家的人民而言，過去可以為一家企業工作30年的情況已經愈來愈不可能。顯示政府、企業與人民的關係正在改變。

我們需要新的社會契約，也需要新的方法來定義政府、企業與人民的關係。所以我很想寫這本書，描述未來社會的動能，這本書也會是為全世界而寫。

問：你3月來台演講，將強調哪些重點？

答：我最想做的是開啟人們對下一個十年的視野。我希望讓聽眾了解未來產業、科技、經濟的趨勢，我相信那將會開啟很美好的時光，也需要人們許多的調適因應。

亞歷克．羅斯（Alec Ross）
年齡：48歲
學歷：西北大學歷史系學士
經歷：歐巴馬2008年競選團隊科技新創政策作者、美國國務院創新資深顧問、哥倫比亞大學國際與公共事務學院資深研究員
現職：倫敦大學國王學院社會科學與公共政策系客座教授、創投公司Amplo董事

【本文摘自遠見雜誌2月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/
【立即購買遠見雜誌2月號：http://bit.ly/2GQLtm3

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

麗清1月營收年增6%！疫情衝擊「但沒有客戶取消訂單」　Q1營運估落底逐季回升

口罩追追追！經濟部：徵用14家醫用口罩「日產能30萬片！」

新冠肺炎疫情黑天鵝來襲　投資人善用4大投資策略保平安

台指期小漲37點　分析師：下周結算前維持高檔震盪機率大

勞動部：菲國撤回禁令　15萬菲國在台移工一切照舊

鴻海武漢廠「致員工第三封信」　確定復工時間順延

享高利！永豐銀推美元高利定存　利率達2.08%

病毒嚇跑亞太航空業1800億商機　華航：鼓勵員工規劃休假共體時艱

農曆春節影響工作天數　麗豐-KY元月營收年減46％

前白宮科技創新顧問亞歷克．羅斯：人類與科技將和諧共存

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

麗清1月營收年增6%！疫情衝擊「但沒有客戶取消訂單」　Q1營運估落底逐季回升

口罩追追追！經濟部：徵用14家醫用口罩「日產能30萬片！」

新冠肺炎疫情黑天鵝來襲　投資人善用4大投資策略保平安

台指期小漲37點　分析師：下周結算前維持高檔震盪機率大

勞動部：菲國撤回禁令　15萬菲國在台移工一切照舊

鴻海武漢廠「致員工第三封信」　確定復工時間順延

享高利！永豐銀推美元高利定存　利率達2.08%

病毒嚇跑亞太航空業1800億商機　華航：鼓勵員工規劃休假共體時艱

農曆春節影響工作天數　麗豐-KY元月營收年減46％

前白宮科技創新顧問亞歷克．羅斯：人類與科技將和諧共存

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

打不死的蟑螂！　生命力強韌4面相「眼睛下三白」命理專家：毅力比常人堅定

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

許孟哲新婚2月…牽手辣妻海灘奔跑！　趙孟姿「閃到你白內障」

楊麗音節目效果踩婆婆地雷...走心了！「悠悠吐一句話」氣氛僵爆

習近平：鼓勵運用大數據、人工智慧等技術監測新冠肺炎疫情

害羞！平時是裁縫師…當她關掉縫紉機後　雙腿一開變超性感模特

財經熱門新聞

台商帶2千片口罩飛上海　管制以來最大案

人民幣匯價創近10年新低！　換新台幣5萬多賺3400元

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

麗清1月營收年增6%　Q1營運估落底逐季回升

5G大爆發　台股黃金年代來了

鴻海武漢廠「致員工第三封信」　確定復工時間順延

新台幣匯率強勢重現29字頭　美元匯價創四周以來新低

2/15補班　這天到職加班費可能少一天

口罩追追追！經濟部：徵用14家醫用口罩

永豐銀推美元高利　最高2.08%

更多熱門

相關新聞

最老文青聖地　中央書局強勢回歸

最老文青聖地　中央書局強勢回歸

《遠見雜誌》全新單元與數位頻道《城市學》，帶你看見台灣22縣市的美好。「文青」風並非近年吹起，早在1920年代，文人雅士就愛聚集台中中央書局清談，但歷經遷址、歇業、轉手、重整、修復，中央書局能否再現風華？《遠見》帶你一探究竟。

蘇花改通車　最美公路大變身

蘇花改通車　最美公路大變身

5G大爆發　台股黃金年代來了

5G大爆發　台股黃金年代來了

中國新冠肺炎「數據不透明」　白宮官員失望

中國新冠肺炎「數據不透明」　白宮官員失望

北京拒美專家協助　《福斯》女主播：病毒是武器

北京拒美專家協助　《福斯》女主播：病毒是武器

關鍵字：

遠見雜誌亞歷克羅斯白宮未來產業

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

朱立倫批發言失格　陳時中回應

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

居家檢疫失聯　西門町尋獲3港人

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面