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獨／一罩難求全台首例！男子竊走櫃姐50個口罩　動機曝光

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▲櫃姐被偷走的一整盒口罩,裡頭有50個 。（圖／地方中心攝）

▲男子偷竊口罩，就是犯案時都會戴口罩，目前一罩難求乾脆用偷 。（圖／地方中心攝）

地方中心／綜合報導

因為新冠肺炎的關係，造成不少人現在都買不到口罩，幾乎已經可以稱為是「一罩難求」，但是現在卻有一名男子因為買不到口罩，一天連續偷3次，最後終於偷到一名櫃姐擺在機車置物箱當中的50個口罩，還好監視器拍下身影落網，他跟警方表示偷竊時需要口罩蒙面，但是現在買不到，所以只好下手偷竊，讓員警私下說：「口罩比現金還值錢」。

其實這名偷口罩的竊賊是一名機車置物箱慣竊，就在3日的時候，他在百貨公司附近找尋下手目標，結果這名竊賊打開一部機車置物箱之後，發現有一整盒的口罩，讓他相當開心，立刻偷走。而被害人是一名櫃姐，她跟警方報案的時候表示，因為上班都必須要戴口罩，好不容易買到一整盒，竟然被偷走了，她真的氣壞了，而且一時間要去哪裡找口罩，她也很傷腦腦筋。

▲櫃姐被偷走的一整盒口罩,裡頭有50個 。（圖／地方中心攝）

▲櫃姐被偷走的一整盒口罩,裡頭有50個 。（圖／地方中心攝）

還好警方調閱監視器後發現這名竊賊犯案後的身影，隨時掌握身分將他逮補，這名竊賊向警方表示近期口罩很缺貨，連他都買不到，但是犯案是需要口罩來遮臉，所以一打開置物箱的時候，發現有口罩，真的讓他好開心，因為這種醫療用口罩讓他犯案之後，立刻就可以丟棄，方便逃跑！聽到這邊，員警白眼都快翻到天邊，搖搖頭嘆口氣，這年頭偷口罩還真是少見，只能說「現在口罩比現金還值錢」。

▲櫃姐被偷走的一整盒口罩,裡頭有50個 。（圖／地方中心攝）

▲櫃姐被偷走的一整盒口罩,裡頭有50個 。（圖／地方中心攝）

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