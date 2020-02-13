金融監理沙盒今年只有1件申請案　手機辦貸款實驗成功研擬配套中

▲根據金管會統計，今年到目前為止，只有1家銀行申請監理沙盒申請案。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會2018年4月底通過金融監理沙盒條例、5月開放業者申請，金管會今（13）日表示，今年到目前為止只有1件申請監理沙盒，且為銀行申請。此外，凱基銀行與中華電信合作的「電信行動身分認證」服務已出沙盒，目前正研擬配套措施，未來將開放銀行可用電信資料作為身分驗證。

金管會綜合規劃處長林志吉表示，到今天為止，受理申請案件為13件，包括已核准7件、駁回2件，以及1件業者自行撤件，主要是業者想找金融機構建立新營運模式，因此所需一些時間，其餘3件仍在審查中，其中有一件為櫻桃支付，從去年申請到現在尚未補件，由於審查過程中請業者提供法律意見，因此這部分並未限期。

請繼續往下閱讀...

林志吉指出，目前輔導中的有28件，另有2件皆為金融機構的申請案，一家是銀行、另一家則是證券公司，兩者都是要運用Mobile ID（行動身分識別服務），目前評估是否能以「試辦」方式來做。

金管會目前核准7件實驗案進監理沙盒，包括凱基銀行與中華電信合作，首創「電信行動身分認證」服務、國泰人壽與易遊網合作的「旅遊保險一站式服務」、北富銀與台新銀合作的「跨行轉帳交易技術」、好好投資與遠東商銀合作的「新型態網路基金交換平台」、群益證券和群益投信合作的「基金T+0申贖技術」，以及2家非金融機構辦理外籍移工的小額跨境匯款。

林志吉也提及，凱基銀行與中華電信推「電信行動身分認證」服務，去年8月已出沙盒，目前在評估中，銀行公會修正「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」，研擬相關配套措施，開放銀行運用電信資料作為身分驗證。

至於2家非金融機構辦理外籍移工的小額跨境匯款，林志吉說，實驗迄今接近9個月的時間，正研擬「電子支付機構管理條例」，整併電支電票法制作業，在草案相關條文中增列可辦理移工國外小額匯款的法律依據，預計很快會送到行政院審查，其餘4件核准案也進入開辦。