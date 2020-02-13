不怕黑天鵝滿天飛　星展集團2019年大賺1,386億元創歷史新高

▲星展銀行2019年稅後純益達1,386.6億元，再創歷史新高。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

星展集團今（13）日公布2019年獲利表現，儘管外部環境存在不確定因素，不過受惠於廣泛業務成長，全球總營收仍成長10%至3,146.5億元，股東報酬率則由12.1%提升至13.2%，全年稅後純益達1,386.6億元，再創歷史新高。

2019年在中美貿易摩擦、英國脫歐等不確定因素下，星展集團仍繳出漂亮的成績單，其中淨利息收益為新幣96.3億元、年成長7%，手續費為新幣30.5億元、年成長10%，推升去年獲利表現。

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星展集團表示，去年淨利息收入增加與上半年利差擴大有關，即使下半年利率下跌影響而減少，但淨息差擴大4個基本點至1.89%；貸款成長4%，以固定貨幣匯率計算，貸款總額達新幣3,580億元，主要受惠於非貿易性企業貸款，以及財富管理客戶貸款成長所致。



至於服務費收入成長，主要是市場在下半年對投資產品需求增加，財富管理的服務費成長13%，加上股票資本市場的收入創新高，帶動銀行的服務費收入成長66%，信用卡的服務費收入成長11%。

此外，其他非利息收入成長29%至新幣18.7億元。星展集團指出，由於利率下降和利差收緊，固定收益業務的貢獻使交易收入成長24%，投資證券的收益增加超過1倍。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，「我們的業績優異，股東權益報酬率創新高達13.2%，印證星展業務能屢創佳績。董事會建議增派季度股息，反映我們業務產生盈利和為股東帶來回報的實力增強。」