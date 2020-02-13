去年查緝私菸　市價13億元創歷史新高　國安局私菸案「偵辦中」還未列入

▲國庫署統計，去年查緝私菸市價創歷史新高。（圖／記者陳豐德翻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

國庫署今（13）日公布查緝私菸的成果，查獲的違法菸品為2318萬包，創歷史第三高；但是市價是13.49億元，創下歷史新高。值得注意的是，去年總統總統專機私菸案，國安人員夾帶9200條香菸入關，非法私菸達9萬2000包以上，國庫署以「偵辦中」為由不計入去年查緝的私菸統計當中。

根據國庫署統計，歷史最高的是2002年查獲2650萬包與次高是2003年的2625萬包，主要原因在於，開放菸酒專賣，許多私菸販賣有利可圖，才會使不少人鋌而走險。

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解析去年之所以查緝量會創歷史第三高、市價歷史新高。官員表示，主要原因在於有許多不肖業者改變走私方式，從過去走私成品菸，轉成進口相關機器及菸絲等，進口到台灣再自行產製、販售；或改用漁船運輸等等。

是地下菸廠產製的私菸就有14案，約607萬包；無國籍貨輪利用漁船中轉走私菸品，有1案就有323萬包，此兩種方式非法查緝的量就有四成左右。為了查緝不法，國庫署也請海關運用風險管理機制，善用Ｘ光檢查儀加強查緝，以虛報貨名方式進口菸絲及製菸設備，並請各地方政府將易為製菸地點的廢棄或偏遠地區工廠列為查核重點。

依據菸酒管理法規範，違法產製、輸入、運輸販賣私菸行為等可沒入，並且產製最高可處1000萬元罰金；運輸、販賣最高可處600萬元，輸入私菸者可以處三年以下的有期徒刑，併20萬以上、1000萬元以下的罰金。檢舉者（吹哨者）獎勵的獎金最高也可以達到600萬元。

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