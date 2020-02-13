　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「挺企業、衝買氣！」經濟部初步匡列195億元振興內需

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

經濟部針對餐飲、商圈、夜市等內需服務業，擬推出20億元的酷碰折扣優惠（抵用券）。(圖／記者徐文彬攝)

▲經濟部針對餐飲、商圈、夜市等內需服務業，擬推出20億元的酷碰折扣優惠（抵用券）。(圖／記者徐文彬攝)

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，各行各業營運都受到衝擊，據了解，經濟部初步匡列195億元預算，其中包括20億元的商圈夜市抵用券，用以力挺企業與刺激買氣，具體方案待行政院拍板後上路。

疫情衝擊國內各項產業，工商團體力倡政府紓困的呼聲不斷，行政院會今天針對內需型產業、農業，以及航空與觀光業等提出紓困措施，由蘇揆拍板初步匡列新台幣600億元拚經濟，為期一年，待送立法院審議通過後實施。

請繼續往下閱讀...

經濟部表示，由於這波疫情尚未平息，內部規劃以紓困措施為優先，並以疫情平息前後時點，提出「降成本、增營收、強設施、衝買氣」的政策方針。

官員指出，經盤點百貨賣場、商圈與夜市商家等內需型產業受傷頗重，政府將針對中小企業提出「舊有貸款」、「新貸款項」與「產業轉型」等三類貸款補助；舊有貸款方面，將會以預算補貼銀行降息的金額，初步以1年期的郵政儲金利率為基準，最高補貼到1.06%。

其次，針對因疫情造成訂單減少，影響到營運，進而有貸款需求的企業，可向銀行借貸營運週轉金，經濟部將協助提供實質擔保，同時規劃全額補貼利息。

針對有意升級轉型的企業，對其新增的貸款需求，經濟部初步規劃提供8到9成的信用保證，同時利息補貼以中華郵政2年期定期儲金機動利率為基準，最高1.095%，以協助企業轉型。

另外，在刺激內需買氣方面，經濟部將參考民間的酷碰（coupon）優惠，民眾花錢，政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施，振興抵用券目前初步匡列20億元，具體實施細節仍待研議。

ET快訊
好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！現貨不用
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

你花錢我打折！經濟部擬推20億夜市餐廳商圈抵用券

新冠疫情打趴原油走勢　專家預估下周油價再降一角

15家口罩商助攻千萬產能！經濟部公佈60條產線分配結果

口罩說當我塑膠？經部發文：係金A「感謝南六、康那香大廠力挺！」

山富「要做台灣最好的旅行社」 三月上旬拚上櫃

國際中橡今年起不再認列歐洲專利權收入　持續加速國際化佈局

疫情打亂烘焙展廿年來首度延期　北市糕餅公會：預計七月底開展

疫情效應微風驚爆裁員潮？百貨同業靠「這一招」力抗不景氣

「疫」常緊繃百貨業第一槍！微風：人力組織調整、新事業體不受影響

中油追查內湖油氣洩漏　開挖新點「含油量極低、非大量漏油」

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

提升口罩存量　經濟部：66家口罩業者產量全面徵用

金融監理沙盒今年只有1件申請案　手機辦貸款實驗成功研擬配套中

影／小資族有房不是夢！　每月房貸1萬4、能買25坪房

海關暫扣加熱式菸超過5萬條　4千多條已經逾期

不怕黑天鵝滿天飛　星展集團2019年大賺1,386億元創歷史新高

去年查緝私菸　市價13億元創歷史新高　國安局私菸案「偵辦中」還未列入

「挺企業、衝買氣！」經濟部初步匡列195億元振興內需

清純女星守寡7年搶人老公！　渣男專吃20歲嫩肉「連劈小五」…正宮崩潰住院

不斷更新／和歌山醫院再傳1病患確診　鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」

重機騎士無照上路遇警逃竄6公里　逆向闖紅燈...3警車圍捕壓制開罰近8萬

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

財經熱門新聞

提升口罩存量　經濟部：66家口罩業者產量全面徵用

2/15補班　這天到職加班費可能少一天

影／小資族有房不是夢！　每月房貸1萬4、能買25坪房

海關暫扣加熱式菸逾5萬條　近一成已過期

謝金河：VIX透露的訊息！

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

無懼黑天鵝　星展2019獲利創新高

金融監理沙盒今年只有1件申請案

21日將被斷訊13頻道？北都向蔡英文求救

你花錢我打折！經濟部擬推20億夜市餐廳商圈抵用券

精材上半年審慎樂觀

更多熱門

相關新聞

即／日本新冠肺炎再添一例　50歲醫生確診

即／日本新冠肺炎再添一例　50歲醫生確診

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情不斷傳出，日本13日也傳出50多歲的外科醫生感染的消息，加上鑽石公主號的確診案例，日本目前已出現249例新冠肺炎的患者。

台商返台遭拒載！指揮中心：戴口罩、開窗即可

台商返台遭拒載！指揮中心：戴口罩、開窗即可

20億抵用券救經濟太保守？　專家：牛排老闆說每天損幾百萬

20億抵用券救經濟太保守？　專家：牛排老闆說每天損幾百萬

三重口罩工低調賣被舉報　負責人接受偵訊4小時

三重口罩工低調賣被舉報　負責人接受偵訊4小時

防疫大缺消毒水　台塑六輕無償供應雲林縣

防疫大缺消毒水　台塑六輕無償供應雲林縣

關鍵字：

新冠肺炎振興抵用券夜市券經濟部

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面