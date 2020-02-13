「挺企業、衝買氣！」經濟部初步匡列195億元振興內需

▲經濟部針對餐飲、商圈、夜市等內需服務業，擬推出20億元的酷碰折扣優惠（抵用券）。(圖／記者徐文彬攝)

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，各行各業營運都受到衝擊，據了解，經濟部初步匡列195億元預算，其中包括20億元的商圈夜市抵用券，用以力挺企業與刺激買氣，具體方案待行政院拍板後上路。

疫情衝擊國內各項產業，工商團體力倡政府紓困的呼聲不斷，行政院會今天針對內需型產業、農業，以及航空與觀光業等提出紓困措施，由蘇揆拍板初步匡列新台幣600億元拚經濟，為期一年，待送立法院審議通過後實施。

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經濟部表示，由於這波疫情尚未平息，內部規劃以紓困措施為優先，並以疫情平息前後時點，提出「降成本、增營收、強設施、衝買氣」的政策方針。

官員指出，經盤點百貨賣場、商圈與夜市商家等內需型產業受傷頗重，政府將針對中小企業提出「舊有貸款」、「新貸款項」與「產業轉型」等三類貸款補助；舊有貸款方面，將會以預算補貼銀行降息的金額，初步以1年期的郵政儲金利率為基準，最高補貼到1.06%。

其次，針對因疫情造成訂單減少，影響到營運，進而有貸款需求的企業，可向銀行借貸營運週轉金，經濟部將協助提供實質擔保，同時規劃全額補貼利息。

針對有意升級轉型的企業，對其新增的貸款需求，經濟部初步規劃提供8到9成的信用保證，同時利息補貼以中華郵政2年期定期儲金機動利率為基準，最高1.095%，以協助企業轉型。

另外，在刺激內需買氣方面，經濟部將參考民間的酷碰（coupon）優惠，民眾花錢，政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施，振興抵用券目前初步匡列20億元，具體實施細節仍待研議。