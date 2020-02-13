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無關一中原則！菲律賓拒撤對台禁令　不甩我「反制威脅」

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▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）。（圖／路透）

▲杜特蒂表示，限制台灣人赴菲律賓是考量國民健康安全，無關一中政策。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

菲律賓總統府馬拉坎南宮13日表示，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表示，為了保護國民健康安全，將維持既定旅行禁令，禁止台灣公民或14天內曾赴台的外籍人士入境。杜特蒂強調，相關禁令「與一中政策無關」。

路透社報導，面對我方政府提出反制措施，呼籲菲律賓解除對台禁令；杜特蒂透過發言人回應稱，「我們國民的健康與安全，是我的首要考量」，拒絕撤回禁令。

儘管菲律賓同時對中國大陸和台灣祭出相同旅行禁令，但發言人帕內洛（Salvador Panelo）引述杜特蒂的發言強調，「此事與一個中國政策無關」。

台灣與菲律賓在經濟與文化層面關係密切，但雙方並未建立正式外交關係。目前有超過11萬5000名菲律賓公民在台灣工作，大多數從事製造業，或擔任居家看護。

在這波新冠肺炎疫情中，相較中國大陸境內的近6萬例確診病例，台灣至今僅發現18例；我方抗議世界衛生組織（WHO）將台灣與中國大陸混為一談，導致其他國家誤判台灣疫情。

我外交部發言人歐江安先前表示，若菲律賓堅持不撤回禁令，台灣將祭出相應措施，但她沒有透露更多細節，僅稱一切有待菲律賓政府回應。

歐江安稍早重申，菲律賓的對台旅行禁令純粹為菲律賓行政部門間溝通上的落差，對菲國衛生部的錯誤認知表達遺憾，也透過代表處及國內管道持續與對方接洽，希望能更正錯誤。

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