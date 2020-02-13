台捷友好再升級！租稅協定2021年生效　紡織業、零組件業等受惠

▲捷克總統齊曼(Milos Zeman)。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

我國與捷克友好程度再升級，近期我國與捷克的租稅協定在昨（12）日獲得捷克總統澤曼（Miloš Zeman）簽署，所以預計1月1日起實施，避免雙重課稅的問題。財政部表示，捷克是我國歐洲投資第四大國，主要的產業包含紡織、電子零組件等。

財政部表示，此協定生效之後有企業、台灣的員工都可以受惠；以企業來說，原本在捷克繳的稅就可以在台灣扣抵，所以部會有雙重課稅的問題，但是若是租稅協定生效後，從捷克所發出的股利的稅率就可以從20%降為10%，且所繳的10%仍可以在台灣扣抵。

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另外，台灣員工如果在捷克工作，捷克可能會認為在捷克工作要繳交所得稅，所以被課一次稅；但是薪水是在台灣發，所以還要再扣一次勞務所得稅，就會產生雙重課稅的問題，在租稅協定生效後就可以獲得解決，預計2022年申報所得稅就可以扣抵，在捷克工作的員工大大受惠。

財政部表示，目前捷克是我國第33個所得稅協定（歐洲國家第16個），使我國在歐洲地區所得稅協定網絡更趨完整，有助我國企業在歐洲地區營運布局。

根據財政部的統計，捷克是我國在歐洲投資第4大，主要的產業包含紡織業、電子零組件、電子設備、製造業等都有設廠。財政部強調，該部將本平等互惠原則，賡續與外交部及相關部會合作推動洽簽所得稅協定，完善我國所得稅協定網絡，營造有利我國企業全球布局之租稅環境。