國銀海外市場2019年大賺732億創史上新高　香港市場是海外金雞母

▲根據金管會統計，2019年國銀稅前盈餘為732.6億元，一舉創下歷史新高。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（13）日公布國銀海外分支機構獲利，2019年稅前盈餘為732.6億元，一舉創下史上新高，其中香港市場大賺389.8億元，較上年成長近17%，主要是放款利息收入、投資收益增加所致，同步改寫歷史新高紀錄。

根據金管會統計，2019年國銀海外分支機構（含分行和子行）總計有514個據點，較上年的498個據點，增加16個據點，稅前盈餘732.6億元，較上年增加113.7億元，一舉創下歷史新高。其中新南向18國整體獲利達122.4億元，首破百億元關卡，較上年大幅成長81%，為史上新高。

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觀察海外市場獲利前10大國銀表現，香港去年獲利389.8億元，較上年同期成長16.9%，成為最賺錢的海外市場；排名第二的是大陸69.8億元，年增15.5%；排名第三的是美國61.1億元，較上年同期減少22.8%；第四則為日本獲利59.1億元，年增14%。

越南以獲利33.2億元排名第五，較上年成長45.6%，其餘第6至10名依序為新加坡（獲利32.3億元）、柬埔寨（獲利27.3億元）、英國（獲利14.2億元）、澳洲（獲利13.9億元）、加拿大（獲利6.1億元）。

美國去年獲利年減逾2成，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，由於去年美國降息，使得利息淨收益減少，加上監理成本、管理顧問等費用，導致2019年獲利減少，也是連續3年獲利減少。

香港去年獲利年增56.6億元，莊琇媛指出，主要放款利息收入、投資收益增加所致，仍是國銀在海外獲利最高的市場，因此目前看起來並未受到反送中事件影響。