　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

病患移動恐怖擴散！日本2/14起1人中鏢「全機禁入境」　網崩潰：日本快爆了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本羽田機場地勤測量中國旅客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本羽田機場地勤測量中國旅客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

為加強新冠肺炎（COVID-19）防疫，日本政府將修正行政命令，自2月14日起，所有航班或船舶上只要有1人確診感染，全部乘客一律不能入境，赴日民眾應注意。PTT網友熱議，有人直嘆「日本醫療快爆了！」

日本《經濟新聞》報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信13日說，對於武漢肺炎患者及疑似感染者，可採取檢疫法隔離留置措施。相關行政命令修正案可望於今天通過。

遊客排隊買口罩,日本,大阪,武漢肺炎（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪遊客排隊買口罩。（圖／達志影像／美聯社）

《共同社》報導，14日開始，在機場或港口發現疑似感染，且檢查為陽性，將直接送至醫療機關，同時，飛機或船舶上只要1人確診，全部乘客一律不准入境，須先在醫療機關等結果。

目前停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」疫情擴散，但日本沒有明確法源依據。如今日本終於決定為了避免疫情擴大，準備修改行政命令，強制「沒有發燒咳嗽」症狀的確診患者送醫。

▲▼ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）迄今已出現20例武漢肺炎確診病例，現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

PTT網友看了紛紛表示，「這樣誰還敢飛去日本啊，隔壁一個害群之馬要全機陪葬」、「問題是檢疫確診要一天的時間啊」、「日本還有一艘毒船要搞，是不是快崩潰了」、「日本終於開始緊張了」、「上週基隆郵輪，半天的樣子」、「總不可能有人發燒就全機等一天」、「會不會有人吃退燒藥啊」、「這時候還出國玩的到底在想啥」。

稍早日本證實東京都一名70多歲計程車司機也確診感染，他表示曾在羽田機場載過中國觀光客，是東京都第4例確診，另外，日本關西和歌山縣13日也有一位50多歲「湯淺町醫院」外科醫生確診，這位醫師從未去過中國，是和歌山縣首例確診案例，總計日本境內已達249例，種種情況恐怕也讓日本政府決定修正行政命令。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

▲▼ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）迄今已出現20例武漢肺炎確診病例，現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎,日本,大阪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大阪不少民眾已戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本第3架政府包機返日，8人下機直接送醫。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為日本第3架政府包機返日，8人下機直接送醫。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
口簧琴國寶鄭保雄驚傳身亡！修水管溺斃　家屬見四肢僵硬嚇傻
新冠肺炎害慘！「1天才2客人」菜鳥被失業　網哀號...意外釣
快訊／日本出現首位死者！神奈川縣女性　感染新冠病毒後死亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本出現首位死者！神奈川縣女性　感染新冠病毒後死亡

無關一中原則！菲律賓拒撤對台禁令　不甩我「反制威脅」

病患移動恐怖擴散！日本2/14起1人中鏢「全機禁入境」　網崩潰：日本快爆了！

快訊／日本新冠肺炎再添一例！50歲外科醫生發燒14天確診…沒去過中國

快訊／北海道、東北突然一陣搖！　日本晚間發生規模7.0強震

3個月內青瓦台食堂周五不供餐　政府官員走出刺激消費

華郵：武漢肺炎較像重感冒　重點在找出脆弱族群

以輻射為食！車諾比核災「奇怪真菌」　擬製成太空用防曬霜

威士特丹號女乘客「實錄歡樂一面」逗笑乘客　船員手寫信逼哭她

曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

快訊／日本出現首位死者！神奈川縣女性　感染新冠病毒後死亡

無關一中原則！菲律賓拒撤對台禁令　不甩我「反制威脅」

病患移動恐怖擴散！日本2/14起1人中鏢「全機禁入境」　網崩潰：日本快爆了！

快訊／日本新冠肺炎再添一例！50歲外科醫生發燒14天確診…沒去過中國

快訊／北海道、東北突然一陣搖！　日本晚間發生規模7.0強震

3個月內青瓦台食堂周五不供餐　政府官員走出刺激消費

華郵：武漢肺炎較像重感冒　重點在找出脆弱族群

以輻射為食！車諾比核災「奇怪真菌」　擬製成太空用防曬霜

威士特丹號女乘客「實錄歡樂一面」逗笑乘客　船員手寫信逼哭她

曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

趨勢專家批外交部代表「滿臉僚氣」　網讚：對方看你是在哈囉？

年幼姊弟卡湖北回！書桌前錄影：總統可以帶我回家嗎，我不想待在大陸

被小嬰兒強行嚕頭　傲嬌貓白眼使出「無奈小警告」：快走開喔

防疫考慮醫療險添保障　保險專家：不得已出國出差「先買好旅平險與海外醫療」

日本男人不做家事是傳統！　夫冷喊「喂」妻秒倒酒開電視…夢多：SOP訓練得好

金融監理沙盒今年只有1件申請案　手機辦貸款實驗成功研擬配套中

5個最想脫離單身的時刻　想告白把握時機

防治登革熱表揚厝邊好醫師　黃偉哲帶頭宣誓護民健康決心

85度C即起28間門市送「次氯酸水」　自備容器免費領　

港女星宣布情人節「發送2萬片口罩」　4身分者優先領取！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

日本規模7地震　東北、北海道有感

即／日本疫情出現首例死亡案例　

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

菲議員質詢突破盲腸：43比18禁台不禁星？

姊死腹中！雙胞弟腳浮出驚人印記

菲律賓對台旅遊禁令　杜特蒂拒絕解除

即／日本新冠肺炎再添一例　50歲醫生確診

WHO中國疫區含台灣　歐議員要求更正

鑽石公主號再增44確診　全船累計218例

拍下2鼠打架瞬間！他奪攝影票選獎

美夫妻曝鑽石公主號內部：日本醫院環境更差

外媒質疑「傾中」　譚德塞回應了

寫真女星隆成「ZZ罩杯」還想變大

更多熱門

相關新聞

即／日本疫情出現首例死亡案例　

即／日本疫情出現首例死亡案例　

日本厚生勞動省公布，日本神奈川縣一名80多歲女性感染新型冠狀病毒後死亡，為日本國內首例死亡案例。

菲對台禁令　杜特蒂：無關一中

菲對台禁令　杜特蒂：無關一中

禁令讓旅遊GG　簽證得退費或展延

禁令讓旅遊GG　簽證得退費或展延

近6萬確診病例！2.3萬醫護人員支援湖北

近6萬確診病例！2.3萬醫護人員支援湖北

「挺企業、衝買氣！」經濟部初步匡列195億元振興內需

「挺企業、衝買氣！」經濟部初步匡列195億元振興內需

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19日本日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

陸配子女不選「台籍」有五理由

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

100kg厚片女「被綁著生」血淚過程曝光

日本規模7地震　東北、北海道有感

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

即／日本疫情出現首例死亡案例　

更多

最夯影音

更多
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面