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MSCI台股權重雙降　金管會估資金86億流出台灣市場

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▲▼受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚，一枝獨秀。受疫情影響，號子看盤人數也較以往少了許多。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會預估，MSCI這次調整權重後，將會有2.87億美元資金流出台灣市場。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

MSCI（明晟）公布最新指數調整，台灣在新興市場指數及亞洲（日本除外）指數雙雙調降，預計台灣時間28日收盤後生效。金管會今（13）日表示，若根據MSCI影響「被動式基金」規模來看，預估將有2.87億美元（約新台幣86億元）資金將流出台灣市場。

明晟（MSCI）指數編纂公司於台灣時間13日凌晨公布本季相關指數調整，將於28日收盤後生效。台灣在全球標準型指數、全球小型指數等各項指數成分股不變，不過在新興市場指數及亞洲（日本除外）指數權重各調降0.07個百分點、0.08個百分點。

請繼續往下閱讀...

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，這次權重在MSCI全球指數不變，新興市場指數及亞洲（日本除外）指數權重雙雙調降，主要是因大陸市場權重增加，影響其他市場的權重。

蔡麗玲指出，這次MSCI調整對台灣的影響，資金估流出約2.87億美元，折合新台幣約86億元，占外資持有市值0.05%，因此影響並不大。另從MSCI近3年季度調整生效日成交價量相關統計分析，台股漲跌主要是受到產業基本面、國際政經情勢變化的影響，與MSCI權重調整並無絕對的關係。

舉例來說，MSCI今天公布台灣權重在新興市場指數下降0.07個百分點，不過台股上漲17.59點；另外，2019年MSC1在4次調整新興市場指數中,其中3次調降權重、1次調升，但該年度外資淨匯入158.9億美元，也是近5年新高。

蔡麗玲說，目前台股受MSCI調整權重的影響尚屬有限，金管會已成立專案小組，持續密切注意國際資金動態以及提出鼓勵大型企業上市櫃，提升台灣市場市值、加強上市櫃公司曝光、積極吸引主動式基金投資台灣市場，並持續辦理招商與引資活動等相關因應措施。

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