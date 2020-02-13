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理財周刊／武漢肺炎對台灣房地產之影響

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／莊孟翰

雖然每年329檔期都被房地產業視為景氣觀察指標的重頭戲，不過在武漢肺炎衝擊下，今年卻不容樂觀看待！主要原因在於今年原預測二．七二％的經濟成長率恐將會因產業鏈、觀光旅遊與消費影響而下修所致。

以下分別就經濟面、政策面與市場實務面加以分析，以供業界與購屋者參考。

一、經濟面
─全球經濟成長可能下修至二．五％

請繼續往下閱讀...

行政院主計總處在去年十一月二十九日發布經濟預測時，仍看好台商回流之投資效應而上修二○二○年經濟成長率預測至二．七二％，惟隨著武漢肺炎疫情持續延燒，一般預期今年經濟成長將會隨之下修。其次，近日IMF(國際貨幣基金)也發布訊息，預測今年全球經濟成長可能由去年的三％下修至IMF視為衰退標準的二．五％，由此不難了解，倘若疫情持續延燒超過半年，其對台灣整體經濟之嚴重衝擊。

現階段對中國影響最大的莫過於電子業、觀光業及房地產業，台灣當然也無法倖免，首先，是電子業的供應鏈問題，中間產品畢竟要到大廠組裝，並且終端產品的銷售也都控制在大品牌手裡，尤其是其間利潤，代工頂多賺個五％，就蘋果品牌而言，利潤可能高到五○％，如今供應鏈斷鏈，不僅行銷秩序大亂，全球經濟必然大受影響。

其次，以觀光飯店為例，因具有季節性與時間性，錯過這段時間再也喚不回，除陸客之外，一般農曆年後的春酒宴席取消大半，大家總覺得沒有必要就不要到人多的場合交際應酬。至於一般消費雖不能減少，不過有一部分被外送平台取代，導致大多數餐廳陷入慘澹經營狀態。

另外，要去超市之前，大都會事先想好要買什麼，儘量不在密閉空間多逗留，從而亦降低不少業績，對整體經濟影響不言可喻。

二、政策面
─央行備有「選擇性信用管制」措施因應

現階段房地產業普遍擔心武漢肺炎對市場之衝擊，在此之前，由於二○一八年之後台商陸續回流，逐漸帶動商辦、廠辦及工業用地漲勢，因此，中央銀行在去年十二月十九日理監事會時就已經注意到整體房價變動趨勢問題，其中尤以買賣移轉數量微增與購屋貸款、建築貸款持續成長備受關注，並且咸認必要時應採取選擇性信用管制等總體審慎政策工具因應，因此，就政策面加以觀察，住宅市場再度呈現價量大幅攀升的機率並不高。

三、市場面
─329檔期一向都是最佳觀察指標

武漢肺炎導致日常經濟活動大受影響，就房地產市場而言，雖然建商普遍認為疫情過後會有遞延效應，不過就市場現況加以觀察，二○一九年北台灣推案量一○九二一億元，銷售率僅四五．八八％，今年第一季幾乎沒有預售建案大打廣告，充其量只有新成屋零星的「10%自備款」等促銷廣告。

此外，由於一般民眾很難買到口罩，連餐廳、超市等日常活動人多的密閉空間都儘量少去，更何況預售建案樣品屋、接待會館或實品屋也都是密閉空間，尤其是在大家都不急於看屋情況下，再加上原本餘屋數量很大之潛在認知，雖然去年買賣移轉數量略增至三十萬棟，一般民眾還是採取觀望態度而不急於看屋，反倒是建商囿於餘屋存量而不得不亟思促銷對策，而這也正是當前議價空間普遍超過一○％之主要原因。

另外，此際不論是建商或一般購屋者都相當重視「329檔期」的觀察指標，就目前產業界普遍的說詞大都是二○○三年SARS後房價隨即大幅反彈，因此，只要這波武漢肺炎能夠在短期內獲得有效控制，329檔期仍舊值得期待，不過就整體市場之觀察指標而言，還是很難找到樂觀的觀點。

以上綜合經濟面、政策面與市場實務面之分析，如再就目前房地產「10%自備款」、「月付1.2萬元」、「送裝潢＆家電」之促銷廣告，以及近日股價變動之震盪走勢，當可充分了解，在武漢肺炎不可能在短期內有效控制，導致全球經濟成長率可能下修至二．五％情況下，台灣雖然有台商回流之利多加持，惟若武漢肺炎持續延燒，今年329檔期應該還是等不到樂觀的預期！

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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