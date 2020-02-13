理財周刊／漲價題材營收成長股出列

非經濟重大事件對金融市場干擾不超過五個月，但能夠克服致命恐懼，危機入市的少之又少，股市反映未來3-6個月後市，從人民幣匯率與陸股不難看出端倪。

文／馮泉富

一周過去了，所有媒體仍是一面倒的負面新聞，雖然大陸官方不斷增加支援武漢的醫療力量，總計支援武漢的醫護人員已達一萬一千多人，可是疫情仍舊持續蔓延，累積的確診案例一路增加。

疫情干擾效應降低 亞股市場反彈築底

請繼續往下閱讀...

從封城進展到封省，對外隔離政策並一路擴散至廣州、深圳以及直轄市天津等一線城市，連中國大陸最大的兩大政經中心，北京、上海，所有社區都實施封閉式管理，等於四大一線城市「北上廣深」、四大直轄市「京津滬渝」全數進入半封城狀態，這些人口最密集、經濟活動最熱絡的幾大城市陸續提升管制措施，使各行業職工返回工作崗位難度大增。

根據百度遷徙路徑規模指數顯示，到達湖北省人數最多的城市依序正是深圳、廣州，返程人員往往又面臨十四天隔離，這勢必也影響眾多台商企業的復工進度，更別說後續缺工、缺料的問題，市場更擔憂復工之後的交叉感染大爆發。

以上的陳述及問題都是事實，我們並不否認。不過，根據過去經驗，這類重大事件對金融市場的干擾影響僅大約五個月不到。

事實上金融市場之走勢與訊息面的關聯，本來就經常不同步，這就是金融市場，否則，這麼簡單的話，所有人看新聞做股票就好了，還需要學習嗎？本次的事件就是經典範例。

很多人嘴巴都會說尊重市場，是尊重人嗎？錯，該尊重的是市場資金的想法，而不是人頭，這與投票行為，男女老少票票等值不同，這就是金融市場殘酷的地方。

先前已提醒過，與其跟著新聞自己嚇自己，投資人更應該留意追蹤中國權值股的新加坡A50期貨之走勢，因為這是全球法人參與的市場，具有高度代表性。

另外，若真要剖析疫情與股市行情的關聯性，也不是在確診人數，而是在確診人數之增速，這樣才不至於人云亦云，過度恐慌。由於美股已領先創下歷史新高，亞股現階段回歸產業基本面的角度來觀察，相對比較不易犯錯。

美股領先創新高 台股進入修復期

至於回歸基本面，當然，新型冠狀病毒的蔓延也難免會衝擊全球的經濟，只是程度有別。

聯準會(Fed)在半年度貨幣政策報告中指出，由於大陸經濟規模龐大，二○一九年已達九十九兆人民幣，若是遭受任何重大事件影響，可能導致全球風險胃納縮減、美元升值、貿易萎縮、大宗商品價格重挫，進而波及美國和全球市場。

不過，我們的看法是，只要全球都很重視這個事件，金融市場反而大概率不會出事。近期美國的經濟數據指標顯示，消費者支出和服務業活動持續給予經濟支撐。

就日前公布的一月非農新增就業人數，達二二．五萬人，高於華爾街預估的十五．八萬人，亦較去年十二月經上修後的十四．七萬人大幅回升；勞動參與率上升○．二個百分點，來到六三．四％，創下二○一三年六月以來最高，顯示美國就業市場動能維持強勁。

另外，一月份勞工平均時薪增加七美分至二八．四四美元，較去年同期增加三．一％，遠超過核心通膨率二．二％；而去年十二月平均時薪年增幅也上修至三．○％，使得美國勞工薪資年增幅已連續十八個月超過三．○％。只要薪資年增率遠高於核心CPI 年增率，消費成長力道便能維持。

再觀察領先指標，美國一月ISM製造業指數PMI由二○一九年十二月的四七．八升至五十．九，重回五十榮枯線以上，擺脫連續五個月的衰退，也創下二○一九年七月以來的高點。其中，生產指數由去年十二月的四四．八大幅躍升至五四．三，出口訂單則由四七．三升至五三．三，新訂單由四七．六升至五二。

總計十個分項指數，僅庫存較十二月下降，由四九．二降至四八．八，其餘大部分明顯上揚。

不過，值得關注的是，此次調查採樣均是在中國NCP新冠病毒爆發前，若疫情擴大恐將對全球製造業與服務業造成衝擊，二月的數據亦將受到影響。

若觀察美股對數據的反應，S&P5○○ 指數、NASDAQ1○○ 指數、道瓊指數皆已創歷史新高。因此，亞股將逐步擺脫疫情干擾，進入箱型整理的修復期。

一～二月上市櫃營收不如預期 關鍵在於二月復工進度

觀察台灣的基本面概況，由於中國GDP於二○一九年已達九十九兆人民幣，經濟規模占全球比重已突破一六％，為二○○三年SARS當時佔全球四％之四倍，加上中國旅客貢獻全球旅遊零售的比重約三○％，原物料需求占全球比重約五十％，手機與PC等消費性電子產品代工產能占全球比重達約七○％。因此，本次新型冠狀病毒疫情對全球經濟活動的衝擊將大於當年的SARS。

不過，短期明顯受衝擊的產業為觀光、旅遊、餐飲、航空等業別，而台灣的主要出口項目皆為資通訊產品、電子零組件等硬體產品，需求雖會遞延但不易消失，為不幸中的大幸。

觀察台灣一月外貿，受工作天數減少影響，出口、進口額各較二○一九年同月下滑七．六％與十七．七％，因進口減幅較大，一月貿易順差較二○一九年一月增加二九五％，不會影響GDP數據。

主要出口產品之中，僅電子零組件尚維持成長，但年增幅縮小至二．九％，資通與視聽產品則年減二．七％，光學器材及其他非電子類產品出口也較前一年同期減少。

進口方面，一月半導體設備進口較二○一九年同月成長二五．二％，反映國內半導體廠商仍看好中長期出口展望，持續擴大投資。

目前市場的擔憂是二月因中國延後開工，工作天數及產能利用率恐較一月更低，將持續影響台灣二月出口；中國占台灣整體出口約四成，中國因疫情減少消費與生產，對於全球供應鏈均將產生衝擊。不過，上市櫃營收利空應該已陸續反映在股價上了。

晶片電阻旺到第二季末 奇力新今年估賺八．八三元

由於台商復工的不確定性，可能導致諸多公司一～二月之營收不如預期；因此，經由近期利空的壓力測試之下，若股價依然維持在均線糾結區之上，代表低檔買盤強勁，籌碼安定，再加上產業能見度的篩檢，標的的安全度就可拉升。

例如奇力新(2456)，主要產品為電感及晶片電阻，電感屬客製化產品，價格波動不大且需求較穩定。晶片電阻經過二○一九年一整年的消化庫存，至二○一九年底供給本來就已經吃緊，再加上二○二○年初以來受到武漢肺炎疫情擴散影響，使得缺料情形更為加劇，目前通路商、EMS廠、以及製造商庫存水位低，將促使終端客戶加快、加大「搶貨」的動作；晶片電阻目前到第二季仍將持續漲價，供不應求的狀況將延續到第二季末。

低溫共燒陶瓷(LTCC)是奇力新今年積極擴產的主要產品。LTCC用途廣泛，包括手機及車用電子都需要它，但因技術門檻高，故目前市場供給仍以日商與極少數台商為主。

法人預估奇力新二○二○年合併營收約一八七．四億元，年增約一八．一％，稅後EPS預估為八．八三元，年增六二．四％，本益比還有調升空間

【更多精采內容，請見《理財周刊》1016期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】