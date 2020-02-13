　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威士特丹號女乘客「實錄歡樂一面」逗笑乘客　船員手寫信逼哭她

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼威士特丹號女乘客克比（Christina Kerby）記下船上歡樂的一面。（圖／翻攝自推特／Christina Kerby）

▲克比收到的信件。（圖／翻攝自推特／Christina Kerby）

記者丁維瑀／綜合報導

載有2257名乘客與船員的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）今（13）日上午成功停靠柬埔寨，雖然據信船上沒有確診新冠肺炎（COVlD-19）患者，還是要等待檢驗完成才能下船。其中來自加州的乘客克比（Christina Kerby）則在推特留下許多正面訊息，希望大家不要感到恐慌。

克比1日在香港登上威士特丹號，原本以為會有個美好旅程，然而受到疫情影響，這艘郵輪接連遭到日本、泰國、台灣等當局拒絕停靠，所幸13日終於獲准抵達柬埔寨。41歲的她本身在醫療保健通訊相關領域工作，她在船上接受《華盛頓郵報》採訪時表示，她讀到很多負面的媒體報導，因此想創造一些正面能量，並把真實情況傳遞給大眾。

此次克比和她75歲的母親一起旅行，雖然搭乘郵輪時遇上疫情爆發，但她並未抱怨連連，反而稱讚船員取消自己的旅行計畫，不斷努力提供服務。威士特丹號的娛樂活動並未停止，乘客可以自在活動，還有船員教克比把毛巾折成動物的形狀，她在船上甚至能夠請專人保養頭髮，日前又與眾人一起欣賞奧斯卡轉播，還來到泳池邊做瑜珈。

抱持著樂觀態度，克比鼓舞了其他乘客與船員的士氣，還有一名船員寫信給她表達感激，讓她忍不住落淚，「我很慶幸我能幫忙。」雖然克比位在加州的老公與兩名年幼的孩子相當擔憂，她的母親倒是很喜歡這次的經驗。

報導指出，克比過去參與「醫療小丑計畫」，旨在讓受過訓練的人員前往醫院，緩解患者與親屬的心情。她在郵輪上發現乘客感到焦慮與惱怒，因此決定要替大家帶來歡樂。

▲▼荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）順利停靠在柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）港口。（圖／路透）

▲威士特丹號結束漂流。（圖／路透）

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」今日又新增44名患者，船上確診數來到218。由於各國都擔憂郵輪恐怕帶來疫情，威士特丹號也接連遭到拒絕，成為「海上人球」，原本乘客一度被告知可以在曼谷下船，結果又是空歡喜，郵輪公司則堅稱船上並無確診患者。

威士特丹號已停靠在柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）港口，還要等待相關檢驗才能放人，船上1455名乘客、802名船員中，多數為美國籍、加拿大籍、英國籍與荷蘭籍。

►政府答應威士特丹號靠岸！柬埔寨居民心驚驚：不知為何這樣做

►結束漂流！威士特丹號乘客抽血檢驗　2257人「0確診」才能回家

 
ET快訊
病患移動恐怖擴散！日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快
快訊／日本新冠肺炎再添一例！50歲醫生發燒14天確診…沒去過
快訊／北海道、東北突然一陣搖！　日本晚間發生規模7.0強震
「合歡山下雪了！」網PO滿地白茫茫照　氣象局回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無關一中原則！菲律賓拒撤對台禁令　不甩我「反制威脅」

病患移動恐怖擴散！日本2/14起1人中鏢「全機禁入境」　網崩潰：日本快爆了！

快訊／日本新冠肺炎再添一例！50歲外科醫生發燒14天確診…沒去過中國

快訊／北海道、東北突然一陣搖！　日本晚間發生規模7.0強震

3個月內青瓦台食堂周五不供餐　政府官員走出刺激消費

華郵：武漢肺炎較像重感冒　重點在找出脆弱族群

以輻射為食！車諾比核災「奇怪真菌」　擬製成太空用防曬霜

威士特丹號女乘客「實錄歡樂一面」逗笑乘客　船員手寫信逼哭她

曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

奧委會會長：絕不會延期取消東奧！日本擬向各國說明保證「安全無疑」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

無關一中原則！菲律賓拒撤對台禁令　不甩我「反制威脅」

病患移動恐怖擴散！日本2/14起1人中鏢「全機禁入境」　網崩潰：日本快爆了！

快訊／日本新冠肺炎再添一例！50歲外科醫生發燒14天確診…沒去過中國

快訊／北海道、東北突然一陣搖！　日本晚間發生規模7.0強震

3個月內青瓦台食堂周五不供餐　政府官員走出刺激消費

華郵：武漢肺炎較像重感冒　重點在找出脆弱族群

以輻射為食！車諾比核災「奇怪真菌」　擬製成太空用防曬霜

威士特丹號女乘客「實錄歡樂一面」逗笑乘客　船員手寫信逼哭她

曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

奧委會會長：絕不會延期取消東奧！日本擬向各國說明保證「安全無疑」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

日本規模7地震　東北、北海道有感

菲議員質詢突破盲腸：43比18禁台不禁星？

姊死腹中！雙胞弟腳浮出驚人印記

菲律賓對台旅遊禁令　杜特蒂拒絕解除

WHO中國疫區含台灣　歐議員要求更正

鑽石公主號再增44確診　全船累計218例

拍下2鼠打架瞬間！他奪攝影票選獎

美夫妻曝鑽石公主號內部：日本醫院環境更差

外媒質疑「傾中」　譚德塞回應了

寫真女星隆成「ZZ罩杯」還想變大

陸男「帶空行李箱」赴日買口罩被逮

柬埔寨同意　威士特丹號可以靠港

律師爭執丟炸彈　印度法院爆炸多人傷

更多熱門

相關新聞

從中國返韓陸籍男家中昏倒送醫不治

從中國返韓陸籍男家中昏倒送醫不治

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）蔓延全球，南韓確診病例連續2天沒有變動，維持28人感染，其中7人已經出院。就在大眾稍稍放心之際，13日傳出一名此前曾赴中國的40多歲中國籍男子突然死亡，引起恐慌。但當局出面表示，男子並未感染新冠肺炎。

華新口罩增3產線　日增產30萬片　

華新口罩增3產線　日增產30萬片　

武漢肺炎對台灣房地產之影響

武漢肺炎對台灣房地產之影響

疫情還在延燒...大陸發佈「暴雪藍色預警」

疫情還在延燒...大陸發佈「暴雪藍色預警」

鳳梨釋迦挑選、保存、吃法一次分享

鳳梨釋迦挑選、保存、吃法一次分享

關鍵字：

威士特丹號郵輪武漢肺炎新冠肺炎新型冠狀病毒COVlD-19東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

陸配子女不選「台籍」有五理由

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

100kg厚片女「被綁著生」血淚過程曝光

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面