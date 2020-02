威士特丹號女乘客「實錄歡樂一面」逗笑乘客　船員手寫信逼哭她

▲克比收到的信件。(圖/翻攝自推特/Christina Kerby)

記者丁維瑀/綜合報導

載有2257名乘客與船員的荷美郵輪「威士特丹號」(MS Westerdam)今(13)日上午成功停靠柬埔寨,雖然據信船上沒有確診新冠肺炎(COVlD-19)患者,還是要等待檢驗完成才能下船。其中來自加州的乘客克比(Christina Kerby)則在推特留下許多正面訊息,希望大家不要感到恐慌。

克比1日在香港登上威士特丹號,原本以為會有個美好旅程,然而受到疫情影響,這艘郵輪接連遭到日本、泰國、台灣等當局拒絕停靠,所幸13日終於獲准抵達柬埔寨。41歲的她本身在醫療保健通訊相關領域工作,她在船上接受《華盛頓郵報》採訪時表示,她讀到很多負面的媒體報導,因此想創造一些正面能量,並把真實情況傳遞給大眾。

Look what I made! My incredible @HALcruises cabin attendant taught me. I’m going to start leaving these for HIM every night to show the love. pic.twitter.com/Ki1p7A5yp2