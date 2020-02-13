群創終結連6年獲利　去年每股虧損1.77元

▲群創董事長洪進揚。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（13）日公布2019年營運成果，去年稅後虧損174億元，每股虧損1.77元。群創表示，主要是受到全球面板新產能開出導致面板價格下跌，以及中美貿易戰紛擾所影響，而今年受惠友廠減產效應及歐洲盃、東京奧運等運動賽事刺激消費者需求，供需情況可望更加健康。

群創表示，去年第4季合併營收656億元，季增3.61%，年減 9.23%；營業損失71億元，稅後損失69億元，基本每股虧損0.71元，毛利率 -2.11%，折舊及攤銷為87億元，資本支出為45億元。

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群創指出，去年合併營收達2520億元，年減9.8%；營業毛利為30億元，營業毛利率1.2%，年減8.4個百分點；營業損失為199億元，稅後損失為新台幣174億元，基本每股虧損1.77元。

群創說明，2019年第4季整體出貨面積762萬平方公尺，季增8.2%，液晶面板售價為每平方公尺275元美金。中小尺寸營收為177億元，季增0.6%；中小尺寸合併出貨面積76.56萬平方公尺，季增11.4%。

群創指出，2019年整體出貨面積為2,894萬平方公尺，與2018年全年整體出貨面積為3,064萬平方公尺相比減少5.5%；中小尺寸方面，2019年全年合併出貨量共計2億5,700萬片，與2018年全年出貨量2億7,200萬片相比減少5.5%。

群創進一步表示，2019年第4季營收以產品應用別區分，手機及商用產品為33%，可攜式電腦為21%、桌上型螢幕為11%、電視為35%；以產品尺寸別區分，10吋以下為28%、10到20吋為26%、20到30吋為12%、30到40吋為4%、40吋以上為30%。

回顧去年第4季，群創表示，公司積極去化面板庫存，使得整體面板出貨量增加，但由於全球面板新產能開出導致面板價格下跌，以及貿易紛擾影響，導致全年營收2,520億元，年減9.8%，但全年EBITDA仍維持正獲利率6.0%，本業持續產生現金流量，整體財務體質尚屬穩健。

面對今年首季，群創表示，由於去年第4季公司積極去化庫存，以及受新冠病毒影響導致大陸春節延後開工，預估本季面板出貨量相較於上一季將減少，不過公司已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。

展望2020年，群創表示，由於友廠減產效應及歐洲盃、東京奧運等運動賽事刺激消費者需求，供需情況可望更加健康，同時經營團隊將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資於技術升級和成本優化。