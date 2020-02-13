新台幣終止連3升　收盤小貶0.5分收30.037元兌1美元

▲ 新台幣兌美元收盤貶值0.5分。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（13）天收盤貶值0.5分、收在30.037元兌1美元，成交金額8.67億美元。

新台幣匯率今日開盤以30.06元兌1美元、貶值2.8分開出，盤中突破30元兌1美元關卡，來到29字頭震盪，最高來到29.968元兌1美元，最低則是30.06元兌1美元。

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新台幣兌美元匯率本周連續三個交易日收盤升值，今天收盤則貶值0.5分、收在30.037元兌1美元，終結連三日升勢。