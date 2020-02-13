九太科技相挺觀光業　減免3個月公播費達季營收2億元

▲九太科技減免觀光飯店產業3個月公播費。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

九太科技今（13）日率先宣布相挺觀光飯店產業，實施減免3個月電視、音樂公播費，等同於捐出九太科技的季營收達2億元，以最直接並且有感的方式，降低觀光飯店產業的營運成本，讓觀光飯店可以有喘息空間來度過難關。

九太科技總經理洪怡靜表示，由於新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續延燒，波及台灣觀光飯店產業，導致退房率高達7成以上，嚴重影響觀光飯店的收入，就連交通部也提出百億元的預算來紓困、復甦、振興觀光產業，因此九太也想要為觀光產業盡一份心力。

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洪怡靜指出，九太科技長期服務觀光飯店產業，所以這次率先整合電視、音樂公播產業，包括頻道商、有線系統、內容產業資源，爭取為觀光飯店客戶減免3個月的收視費，等同於捐出季營收達2億元，並希望藉此拋磚引玉，幫助飯店、旅館業者共度寒冬。

九太集團成立於1997年，服務逾一萬家國內觀光飯店、餐飲、連鎖業的公共場所的電視、音樂公播視訊服務，23年來在台灣各大災情嚴重期間，歷經2003年SARS、2007年金融風暴、烏來風災、花蓮地震、南投風災等，均協助業者減免公播視訊費用，並肩與業者共體時艱。