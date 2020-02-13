　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

政府答應威士特丹號靠岸！柬埔寨居民心驚驚：不知為何這樣做

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼威士特丹號於柬埔寨靠岸，當地官員準備對乘客進行篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲威士特丹號於柬埔寨靠岸，當地居民感到不安。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

荷美航運（HAL）旗下郵輪威士特丹號（MS Westerdam）於13日早上停靠柬埔寨施亞努港口（Sihanoukville port），船上2257名乘客終於結束13天「海上人球」生活。不過，在柬埔寨政府點頭答應之前，已經有5個國家因為擔心新冠肺炎疫情，拒絕威士特丹號靠岸，因此不少柬埔寨當地居民對此感到不安。

《路透社》報導指出，威士特丹號停靠的施亞努港口（Sihanoukville port），是中國在該地投資的主要博弈商業中心，也是柬埔寨唯一新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）確診病患出現的地方。當地食品販售商Siv Muoy表示，「即便他們說沒有人感染，我們仍然會擔心，因為有好幾個國家拒絕接收這艘船。」

▲▼威士特丹號於柬埔寨靠岸，當地官員準備對乘客進行篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地官員準備對乘客進行新冠肺炎檢測。（圖／達志影像／美聯社）

威士特丹號2月1日從香港啟程，不過航行期間新冠肺炎疫情爆發，先後被泰國、日本、台灣、關島和菲律賓拒絕靠岸。32歲的計程車司機Siek Pros向記者抱怨，「我不明白為什麼政府要讓他們靠岸。」而施亞努省（Preah Sihanouk）省長郭忠良（Kuoch Chamroeun）也拒絕對此發表評論。

柬埔寨第一例新冠肺炎確診案例就是在施亞努市出現，這裡是柬埔寨唯一的深水港，近年隨著中國投資加重，數十間酒店、賭場聚集在此地，《路透社》根據當地政府報告，該市90%以上的企業為中國人所有，確診案例就是一名來自武漢的60歲中國籍男子。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也肯定柬埔寨政府的作法，他認為此舉就是WHO一直在倡導的「國際合作典範」。埔寨首相洪森表示，新冠病毒是全球性的挑戰，柬埔寨在人道主義的努力上無分國界，會跟所有國家合作。

►威士特丹號終靠岸！柬埔寨優先測20病患檢體　料數天後可全員下船
►結束漂流！威士特丹號乘客抽血檢驗　2257人「0確診」才能回家
►印尼停飛中國「峇里島成鬼城」　購物中心空蕩…員工丟飯碗

ET快訊
黑鷹調查報告出爐　肇因為環境及人為複合因素
下班備傘...傍晚到深夜有雨！　下波寒流「最冷時段剩8°C」
菲律賓對台實施旅行禁令　杜特蒂拒絕解除說話了
財政部提案：企業給員工防疫照顧假　可加成抵營業稅
8人港澳返高雄未居家隔離　KTV、釣蝦場趴趴走各罰15萬
東京70多歲運將確診！日境內再增1例　自曝：載過中國人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

奧委會會長：絕不會延期取消東奧！日本擬向各國說明保證「安全無疑」

家庭醫師確診　英國8月大男嬰看病卻成「最年幼疑似病例」爸媽崩潰

菲律賓對台實施旅行禁令　杜特蒂拒絕解除

川普修築美墨邊境圍牆　未經諮詢炸開印地安人墳墓

112歲日本老人成全球最長壽男性　秘訣是「經常笑」...曾住台灣18年

未服抗病毒藥物！患者「靠自體免疫」好轉　南韓維持28確診7出院

赴日注意！14日起飛機上有人感染新冠肺炎　全體乘客禁入境

台灣「第一篇新冠肺炎論文」登國際期刊　彰基揭本土病例收治過程

政府答應威士特丹號靠岸！柬埔寨居民心驚驚：不知為何這樣做

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

奧委會會長：絕不會延期取消東奧！日本擬向各國說明保證「安全無疑」

家庭醫師確診　英國8月大男嬰看病卻成「最年幼疑似病例」爸媽崩潰

菲律賓對台實施旅行禁令　杜特蒂拒絕解除

川普修築美墨邊境圍牆　未經諮詢炸開印地安人墳墓

112歲日本老人成全球最長壽男性　秘訣是「經常笑」...曾住台灣18年

未服抗病毒藥物！患者「靠自體免疫」好轉　南韓維持28確診7出院

赴日注意！14日起飛機上有人感染新冠肺炎　全體乘客禁入境

台灣「第一篇新冠肺炎論文」登國際期刊　彰基揭本土病例收治過程

政府答應威士特丹號靠岸！柬埔寨居民心驚驚：不知為何這樣做

「國人權益受損是外交部大失誤」　民眾黨團轟：資訊掌握不明、外館要檢討

曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

觀光局44億紓困方案救火　旅行公會：痛點未解決、與航空三角關係喬不攏

排水孔被異物塞住要怎清？　網狂推「疏通神器」：拉出一堆頭髮

澳門決定發1.1萬元「抗疫消費券」　疫後「每一位居民」都可領取！

華新口罩增3產線日增30萬片　彰縣府24小時火速核發擴場登記　

先探／跌時重質

黑貴賓討玩被忽略　一個動作害小主人「限制級入鏡」

政策24小時轉彎4次 陸委會「當初考量不周、應以防疫優先」

黑鷹調查報告出爐　肇因為環境及人為複合因素

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

菲議員質詢突破盲腸：43比18禁台不禁星？

姊死腹中！雙胞弟腳浮出驚人印記

鑽石公主號再增44確診　全船累計218例

WHO中國疫區含台灣　歐議員要求更正

拍下2鼠打架瞬間！他奪攝影票選獎

美夫妻曝鑽石公主號內部：日本醫院環境更差

外媒質疑「傾中」　譚德塞回應了

菲律賓對台實施旅行禁令　杜特蒂拒絕解除

陸男「帶空行李箱」赴日買口罩被逮

柬埔寨同意　威士特丹號可以靠港

寫真女星隆成「ZZ罩杯」還想變大

印尼「0確診」　東協報告曝原因

東京運將確診　自曝曾載過中國人

更多熱門

相關新聞

女Rapper「口罩地獄哏」被罵爆

女Rapper「口罩地獄哏」被罵爆

武漢肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情升溫，造成人心惶惶，各地更掀起「排華潮」。美國新人饒舌歌手卡什多爾（Kash Doll），日前在IG發出一張「地獄哏圖」，所有迪士尼公主都戴上口罩，唯獨「花木蘭」沒有，被痛批是種族歧視。

楊文嘉駁謝龍介：不是你說了算

楊文嘉駁謝龍介：不是你說了算

選擇中國籍！小明爸：不想像黃安那樣

選擇中國籍！小明爸：不想像黃安那樣

陸團不能來！每團補5～8萬元

陸團不能來！每團補5～8萬元

旺旺友聯產物宣布：肺炎理賠從寬處理　提高保障金額

旺旺友聯產物宣布：肺炎理賠從寬處理　提高保障金額

關鍵字：

威士特丹號MS Westerdam新冠肺炎武漢肺炎COVID-19柬埔寨東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

陸配子女不選「台籍」有五理由

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

100kg厚片女「被綁著生」血淚過程曝光

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面