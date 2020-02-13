台指期逢高壓回平盤　分析師：疫情持續干擾行情、外資仍偏多操作

▲台指期2月13日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（13）日開盤上漲28點，來到11,798點，接著因大陸湖北確診人數暴增，導致早上盤勢出現高檔震盪，且盤中甚至一度翻黑來到11,762點，小跌8點，最後在平盤附近以11,774點作收，上漲4點，與現貨相較，逆價差17.78點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，目前武漢疫情還是會持續干擾市場投資信心，因此近期不太有機會出現大漲盤勢，建議投資人拉回偏多操作。

廖恩平表示，今早主要是因大陸湖北的確診人數突然暴增，導致早上的盤勢呈現震盪格局，但後續中國大陸官方出面說明，確診人數會突然暴增主要是因為判斷確診的標準放寬，因此接近中午的走勢就開始往上。

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廖恩平指出，目前湖北確診的人數其實跟日前增加速度相比，其實還是有比較和緩，因此可以看到指數在高檔震盪完後，就一直在平盤附近作收。且今天外資不管在期、現貨都是同步買超，從這點來看，外資對台股的後市相對有信心。

此外，廖恩平也說，美國的經濟數據都是好的，再加上目前資金都有持續流入台灣市場，所以只要疫情沒有在海外出現大規模社區感染，未來幾天指數還是有機會反彈。