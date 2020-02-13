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視障者用網銀、APP轉帳不求人　中信銀「無障礙數位體驗」再升級

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▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信。（圖／資料照）

▲中信銀行率先打造響應式（RWD）無障礙網路銀行，提供身心障礙者更友善的金融服務。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

中信銀行致力推動普惠金融，積極響應金管會政策，日前推出「中信Home Bank」APP友善金融專區，今（2020）年1月獲得台灣視障協會測試通過，使用人次至今不斷攀升，從分行、ATM、網路銀行到行動銀行皆落實友善金融服務，為身心障礙者提供貼心功能。

視障者用網銀、APP轉帳遭拒，為提升身心障礙者使用金融服務的便利性，以符合金融友善服務精神，金管會主委顧立雄2019年11月宣布，全台所有銀行須在今年6月前完成系統建置，無論是無障礙網路銀行或行動銀行APP都須提供轉帳相關服務。

請繼續往下閱讀...

中信銀行數位場景經營處處長何慶媛表示，除了一般的帳務查詢、匯利率查詢，視障朋友常有轉帳需求，過去卻需要請熟人幫忙或親自到ATM轉帳，相當不便。中信銀行早一步傾聽客戶需求，特別在「中信Home Bank」APP友善金融專區加入非約定轉帳功能，持續提供視障朋友更完整的金融友善服務。

中信銀行指出，行動銀行「中信Home Bank」APP友善金融專區的交易人次，已是中國信託無障礙網路銀行的5倍，前3大熱門功能為交易明細查詢、台外幣餘額查詢和台幣非約定轉帳功能，熱門時段為上午10時至中午12時、晚上9時至10時，推測客戶多利用上午及睡前時段進行交易。

此外，中國信託銀行打造金融友善環境不遺餘力，不僅於各分行設置無障礙空間，提供全台最多約6,000台無障礙ATM及161台視障ATM，也領先同業打造響應式（RWD）無障礙網路銀行，在不同裝置上皆能流暢使用，去年10月更全新推出「中信Home Bank」APP友善金融專區，新增非約定轉帳功能，提升身心障礙者數位體驗。

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