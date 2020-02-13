2蒼蠅臉上流連！農村男孩「伸舌秒吞」露勝利微笑　電視機前觀眾傻了

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀／綜合報導

澳洲一名小男孩跟家人日前接受採訪，向觀眾談論有關澳洲最近暴雨所帶來的影響，不過就當採訪進行到一半時，兩隻蒼蠅接連飛到男孩的臉上，不過他並沒有像一般人一樣伸手將蟲子揮掉，而是默默地伸出自己的舌頭，以飛快的速度將兩隻蒼蠅連續吃下肚；儘管現場的人似乎沒發現，但這舉動卻透過電視被廣大的觀眾收看，引起一陣熱議。

根據《鏡報》報導，電視台「Channel 10」日前來到澳洲一處農村社區採訪，以便了解近來的降雨是否對該處居民的生活有影響；而一名身穿藍色衣服帶著牛仔帽的男孩跟著家人，一共四人在鏡頭前談論著相關議題，但是小男孩卻突然做出驚世的舉動，讓電視機前的觀眾都傻了！

從影片中可以看到，訪問到一半，一隻蒼蠅先是飛到男孩的右臉頰，隨後慢慢地朝著男孩嘴的方向爬過去，就在這個時候，男孩移動了一下嘴巴並伸出舌頭，一秒內將蒼蠅捲進自己的嘴巴裡，這時又有另外一隻不要命的蒼蠅再度停在他的右頰上，而他仿照著剛剛的動作，再度伸出舌頭把蒼蠅舔進自己的嘴巴中吃下去，最後還露出一個勝利、滿意的笑容，結束了這個零食時間。

報導中指出，錄下這個影片的網友在看完這幕後大笑，更在影片結束前說道，「他抓到兩隻蒼蠅！」這個短短幾秒鐘的影片也在網路上引起熱議，有網友好奇「蒼蠅為何可以躲避快速移動的手腳，但卻無法逃離慢速移動的舌頭？」也有人覺得很正常「一個人必須要吃飯啊！」