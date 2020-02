2蒼蠅臉上流連！農村男孩「伸舌秒吞」露勝利微笑　電視機前觀眾傻了

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀/綜合報導

澳洲一名小男孩跟家人日前接受採訪,向觀眾談論有關澳洲最近暴雨所帶來的影響,不過就當採訪進行到一半時,兩隻蒼蠅接連飛到男孩的臉上,不過他並沒有像一般人一樣伸手將蟲子揮掉,而是默默地伸出自己的舌頭,以飛快的速度將兩隻蒼蠅連續吃下肚;儘管現場的人似乎沒發現,但這舉動卻透過電視被廣大的觀眾收看,引起一陣熱議。

根據《鏡報》報導,電視台「Channel 10」日前來到澳洲一處農村社區採訪,以便了解近來的降雨是否對該處居民的生活有影響;而一名身穿藍色衣服帶著牛仔帽的男孩跟著家人,一共四人在鏡頭前談論著相關議題,但是小男孩卻突然做出驚世的舉動,讓電視機前的觀眾都傻了!

從影片中可以看到,訪問到一半,一隻蒼蠅先是飛到男孩的右臉頰,隨後慢慢地朝著男孩嘴的方向爬過去,就在這個時候,男孩移動了一下嘴巴並伸出舌頭,一秒內將蒼蠅捲進自己的嘴巴裡,這時又有另外一隻不要命的蒼蠅再度停在他的右頰上,而他仿照著剛剛的動作,再度伸出舌頭把蒼蠅舔進自己的嘴巴中吃下去,最後還露出一個勝利、滿意的笑容,結束了這個零食時間。

報導中指出,錄下這個影片的網友在看完這幕後大笑,更在影片結束前說道,「他抓到兩隻蒼蠅!」這個短短幾秒鐘的影片也在網路上引起熱議,有網友好奇「蒼蠅為何可以躲避快速移動的手腳,但卻無法逃離慢速移動的舌頭?」也有人覺得很正常「一個人必須要吃飯啊!」

He eats them like an actual chameleon.