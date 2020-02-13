影／小資族有房不是夢！　每月房貸1萬4、能買25坪房

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎疫情襲捲全球，各國都受到不少影響，在《雲端最有錢》節目中，商周集團總經理朱紀中指出，這波新冠肺炎，造成台灣產業結構大改變，過去的實體店面會再萎縮，電商崛起，這也導致現代人對於生活機能的看法和以往有所不同，在買房的時候挑選條件勢必得跟著做調整。

朱紀中表示，許多舊公寓以前都不會難賣，不過最近變得相對好談，因為隨著大家越來越老，加上淘大花園廣場事件，大家會擔心公寓垃圾處理問題，因此公共環境已成為關鍵，同時也會造成大家交易行為的改變。

此外，許多小資族都有買房夢，朱紀中提到，根據統計，在雙北地區，每月貸款1萬4千元，就能買約25坪的房子，買房其實沒有大家想像那麼困難。朱紀中舉例，每月貸款1.4萬可以買到五股、淡水的大樓；1.5萬-2萬可以買林口、樹林、新莊、土城的大樓；台北市的話，2.5萬-3萬可買北投、文山、南港的房子；假如是桃園、台中、台南、高雄，貸款1萬左右也就能輕鬆買到大樓住宅。

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▲在雙北地區買房不是夢。（圖／翻攝自雲端最有錢）

戴德梁行總經理顏炳立也認同小資族可以用近三分之一的薪水貸款買房，但他也特別提醒，盡量選擇捷運站周邊的房子，假如是雙捷運，甚至是三捷運交叉口更好，不論新舊，只要價格能接受就買。