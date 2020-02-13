金融股獲利創新高　布局相關存股ETF攻守皆宜

▲ 國泰金控單月大賺超過百億元。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股本周連日來見反彈，還一度衝上11,800點大關，今（13）日終場收在11791點，上漲17點，累計自4日迄今上漲約3.84%，日成交量穩定在1200億以上。

國泰投信表示，本次台灣在疫情防治上相較SARS時期來得佳，市場投資信心趨穩，台股見止跌回彈跡象，加上近來國內整體金控公司1月獲利較去年同期增長，市場預估金融業今年獲利有望攀升，利多消息使金融股後市深具想像空間。惟近期台股不免震盪，投資個股風險過大，建議可介入與金融股成分高的存股ETF，降低資產波動亦掌握反彈契機。

請繼續往下閱讀...

依公開資訊觀測站最新資料，國內15家金控2020年1月獲利全數公布，雖然受到春節工作天數較少及1月底爆發武漢肺炎疫情影響，但是15家金控全數獲利，合計賺超過400億元，且較去年同期年增28.6%。其中，富邦金以每股稅後純益0.93元，穩坐EPS王寶座；而國泰金單月大賺超過百億元，持續保持獲利王。

國泰投信ETF團隊指出，台股近日出現反彈，雖已收復1/30長黑K線一半，但要突破農曆年前高點，還是要等整個疫情完全獲得解決後，行情才有機會陸續回到前波高點，甚至突破新高。對於喜歡領現金股利，但又擔心股價下跌風險的投資人來說，此刻審慎布局低波動且股利佳的存股ETF是不錯選擇。