　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金融股獲利創新高　布局相關存股ETF攻守皆宜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國泰世華銀行,國泰金控,國泰。（圖／資料照）

▲ 國泰金控單月大賺超過百億元。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股本周連日來見反彈，還一度衝上11,800點大關，今（13）日終場收在11791點，上漲17點，累計自4日迄今上漲約3.84%，日成交量穩定在1200億以上。

國泰投信表示，本次台灣在疫情防治上相較SARS時期來得佳，市場投資信心趨穩，台股見止跌回彈跡象，加上近來國內整體金控公司1月獲利較去年同期增長，市場預估金融業今年獲利有望攀升，利多消息使金融股後市深具想像空間。惟近期台股不免震盪，投資個股風險過大，建議可介入與金融股成分高的存股ETF，降低資產波動亦掌握反彈契機。

請繼續往下閱讀...

依公開資訊觀測站最新資料，國內15家金控2020年1月獲利全數公布，雖然受到春節工作天數較少及1月底爆發武漢肺炎疫情影響，但是15家金控全數獲利，合計賺超過400億元，且較去年同期年增28.6%。其中，富邦金以每股稅後純益0.93元，穩坐EPS王寶座；而國泰金單月大賺超過百億元，持續保持獲利王。

國泰投信ETF團隊指出，台股近日出現反彈，雖已收復1/30長黑K線一半，但要突破農曆年前高點，還是要等整個疫情完全獲得解決後，行情才有機會陸續回到前波高點，甚至突破新高。對於喜歡領現金股利，但又擔心股價下跌風險的投資人來說，此刻審慎布局低波動且股利佳的存股ETF是不錯選擇。

ET快訊
快訊／日本再1例確診！和歌山70多歲男疑看病遭醫師感染
好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！現貨不用
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

換美元把握時間！新台幣匯率強勢重現29字頭　美元匯價創四周新低

純網銀搶才動起來！將來銀行　將獵60金融科技菁英

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

提升口罩存量　經濟部：66家口罩業者產量全面徵用

金融監理沙盒今年只有1件申請案　手機辦貸款實驗成功研擬配套中

影／小資族有房不是夢！　每月房貸1萬4、能買25坪房

海關暫扣加熱式菸超過5萬條　4千多條已經逾期

不怕黑天鵝滿天飛　星展集團2019年大賺1,386億元創歷史新高

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

換美元把握時間！新台幣匯率強勢重現29字頭　美元匯價創四周新低

純網銀搶才動起來！將來銀行　將獵60金融科技菁英

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

提升口罩存量　經濟部：66家口罩業者產量全面徵用

金融監理沙盒今年只有1件申請案　手機辦貸款實驗成功研擬配套中

影／小資族有房不是夢！　每月房貸1萬4、能買25坪房

海關暫扣加熱式菸超過5萬條　4千多條已經逾期

不怕黑天鵝滿天飛　星展集團2019年大賺1,386億元創歷史新高

海上漂泊25天！　鑽石公主號健康乘客獲准下船「年長者優先」

換美元把握時間！新台幣匯率強勢重現29字頭　美元匯價創四周新低

悲！屏東男一早騎車出門買口罩　與連結車碰撞...壓輪下爆頭慘死

陳小春狂刪IG改自介！　Jasper戴口罩被拍…網一看「半夜打卡地」擔心：照顧好妻兒

劉書宏情人節撩「姊姊戀人」：不如你吃我好了！方馨嬌嗔打人

小三汪頭饋正宮示愛？溫馨畫面下秒破滅　網笑翻：確認過眼神

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

肺炎衝擊！建商自曝消災心法：「如期開工、不如期開賣」

日境內再增一例！和歌山70多歲男確診　曾給染病醫師看診

純網銀搶才動起來！將來銀行　將獵60金融科技菁英

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

財經熱門新聞

提升口罩存量　經濟部：66家口罩業者產量全面徵用

2/15補班　這天到職加班費可能少一天

影／小資族有房不是夢！　每月房貸1萬4、能買25坪房

海關暫扣加熱式菸逾5萬條　近一成已過期

謝金河：VIX透露的訊息！

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

無懼黑天鵝　星展2019獲利創新高

金融監理沙盒今年只有1件申請案

21日將被斷訊13頻道？北都向蔡英文求救

你花錢我打折！經濟部擬推20億夜市餐廳商圈抵用券

精材上半年審慎樂觀

更多熱門

相關新聞

影／0050 VS. 0056　你該選擇哪支ETF來存股？

影／0050 VS. 0056　你該選擇哪支ETF來存股？

近年來，存股話題越來越受矚目，而同樣身為國民ETF（指數股票型基金）的0050（元大台灣50）和0056（元大高股息），都是大家熱愛的存股標的，究竟有什麼不同？哪個報酬率高？投資人又適合哪一檔呢？財經作家游庭皓幫大家整理兩檔ETF的差異與比較，至於哪個適合自己一看就明白了。

獲利強強滾！15家金控1月賺逾400億

獲利強強滾！15家金控1月賺逾400億

影／陸股ETF如何操作？　分析師建議：可續抱、上證27500點有支撐

影／陸股ETF如何操作？　分析師建議：可續抱、上證27500點有支撐

配息基金受歡迎　首選高股息債券型

配息基金受歡迎　首選高股息債券型

10大建商寶佳1200億推案量奪冠　南部2建商爭氣擠進

10大建商寶佳1200億推案量奪冠　南部2建商爭氣擠進

關鍵字：

金融股ETF國泰

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面