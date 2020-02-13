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5確診來自同個地方　越南封鎖村莊「隔離者可領補助」

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▲▼新冠肺炎／越南北部永福省一名醫療人員進行消毒。（圖／路透）

▲越南北部永福省一名醫療人員進行消毒。（圖／路透）

文／中央社河內13日專電

越南境內至今累計有15起武漢肺炎確診病例，其中10例來自北部永福省。越南政府12日決定封鎖已有5例確診的永福省平川縣山雷村，防範疫情蔓延擴大。

越南青年報新聞網站12日報導，永福省（Vinh Phuc）副省長黎維成（Le Duy Thanh）表示，在省內10例確診病例，有5人來自山雷村（Son Loi），其餘患者也被來自山雷村的病例傳染，在這種情況下，封鎖隔離這個村莊是必要的措施。

報導指出，當地醫療和軍警等機構人員在山雷村周圍設置8個監控站，禁止所有人員和車輛進出，被隔離的村民將可領取政府提供的生活補助費。當地政府也指示醫療等機構緊急設立野戰醫院，備妥相關醫療設備與藥物，以收容與隔離治療疑似或確診病例；允許省內各校園延後恢復上課等。

越南衛生部統計，截至12日為止，累計有15起確診病例，其中7人已治癒出院，有97起從疫區返回、出現發燒和咳嗽等症狀的疑似病例隔離治療與檢驗中，另有 602人因與疑似病例接觸而被隔離觀察，還有787人檢體呈現陰性反應後解除隔離。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：陳永昌） 

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